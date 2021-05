Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Jan Delay, Lambchop und Chai

Jan Delay - Earth, Wind und Feiern

Ende der 1990er Jahre hat Jan Delay mit den ­Beginnern und „Bambule“ den Deutschrap-Boom mit losgetreten. Seitdem schein er ein Abo auf die Chartsspitze abgeschlossen zu haben. Selbst „Hammer & Michel“, sein vor sieben Jahren erschienenes und sehr umstrittenes Rockalbum landete auf der 1. „Ej sorry nein, ich dreh mich nicht im Kreis, tut mir leid, liebe Brüder und Schwestern, nichts ist so kalt wie der heiße Scheiß von gestern“ singt Jan Delay im Song „Gestern“ und blickt dabei doch ganz viel zurück auf seinem neuen Album „Earth, Wind und Feiern“. Wir hören Reggae und Dancehall wie zu Bambule-Zeiten, alten Funk a la Disko No. 1, viel Bläser und natürlich Hip Hop. Sogar sein alter Beginner-Kumpel Denyo ist mit am Start - aber auch afrikanische („Kinginmeimking“), karibische („Gestern“) und Mariachi-Klänge („Zurück“).

„Nach der Rockplatte, auf die keiner Bock hatte, komm ich mit neuen dicken Sounds für die Menschen, die‘s lieben zu däncen zu tiefen Frequenzen“ näselt Jan Delay im altbekannten Beginner-Singsang, und weiter: „nur positive vibes, Mann, mit nem Bass und nem Groove, „Earth, Wind und Feiern“ und alles wird gut“ … mit Oldschool Funk den Pandemie-Blues vertreiben, Reggae und Ska gegen die finsteren Zeiten, die hoffentlich bald hinter uns liegen. Das ist das erklärte Ziel dieser Platte, slickes Entertainment zwischen lässiger Showtreppe („Eule“) und Anti-Rassismus-Song („Spass“). Eine Album, mit dem sich fabelhaft durch die Wohnung däääncen lässt. Zwischen Udo Lindenberg und Peter Fox. Klar und solide produziert, mit großen Melodien, Swag und Ironie … kurz: einer extrem hohen Hitdichte … flasht die Charts, definitiv. (7,8 von 10 Punkten)

Chai – Wink

Chai, das sind die vier Japanerinnen Mana, ihre Zwillingsschwester Kana, Yuuki und Yuna. Schon seit 2012 machen sie zusammen Musik, mixen Bubblegum-Pop, R&B, Funk, Punk und Hip Hop, inspiriert von den Beastie Boys, Tom Tom Club, Justice und Devo. Aber erst 2017 erscheint ihr Debüt „Pink“. Gefolgt von „Punk“ im Jahr 2019. Pink Punk – damit lässt sich die Musik von Chai gut beschreiben. Denn niedlich und nur pink wollten Chai noch nie sein, im Gegenteil, die japanische Kawaii-Kultur, die die Niedlichkeit feiert, ist nicht ihr Ding. Chai sind „Neo-Kawaii“, wie sie selbst sagen. Und Punks. Feiern das Unperfekte und den DIY-Gedanken.

Und Chai lieben es zu essen. Auf ihrem neuen Album „Wink“ geht es gleich in vier Songs ums Essen – denn, so Chai-Sängerin Mana „Essen hilft mir zu verstehen, wer ich bin. Essen ist Leben“. Chais eklektischer Genre-Mix plus ihr Faible fürs Essen erinnert schwer an ihre japanischen Kolleginnen von Cibo Matto, die in den 90ern ebenfalls verrückt nach Essen waren. Auf ihrem neuen Album schalten Chai einen Gang zurück. Ein cooler Oldschool-R’n’B-Groove bremst das bisher oft so hyperaktive Quartett immer wieder aus. Hibbelig war gestern. Heute klingen Chai verdammt soulful. Aber in welchem Club sollte man auch zu ihrer neuen Platte tanzen? Alles war im Lockdown. Dann doch besser im eigenen Wohnzimmer vergnügt mitwippen. Sich über die grandiosen Melodien von Chai freuen, ihr tolles Songwriting und ihre empowernden Botschaften wie z.B.: „It’s ok if you are heavy“ („It’s Vitamin C“). (7,9 von 10 Punkten)

Lambchop – Showtunes

Kurt Wagner hat Lambchop mal scherzhaft als die „most fucked-up country band in Nashville” bezeichnet. Das ist schon lange her, gilt 2021 aber mehr denn je.

Kurt Wagner ist immer für eine Überraschung gut, nach einem Ausflug in digitale Welten und einem Coveralbum, erscheint mit „Showtunes“ das 15. Studioalbum von Lambchop. Ein Album, das quasi frei dahin floatet, das sich weigert Bodenhaftung aufzunehmen. Auch klassische Songstrukturen werden ignoriert. Wir scheinen einer Band dabei zuzuhören, wie sie frei improvisiert. Mit präpariertem Klavier, verspulten Bläsern und einem Kurt Wagner, dessen Stimme immer wieder fast überraschend auftaucht, um kurz darauf wieder in einem Ocean of frei schwebenden Sounds zu verschwinden. Hier ist alles im Fluss, nichts hat Halt oder Struktur. Und doch ist „Showtunes“ ein typisches Lambchop-Album. (7,7 von 10 Punkten)

Indigo Sparke – Echo

Die australische Singer/Songwriterin Indigo Sparke macht so düster wie zärtlich klingenden Folk. In ihren Songs geht es gern ums große Ganze, das endlos schwarze Universum, Himmel, Hölle und die große Weite, die große Sehnsucht dazwischen. Die dunklen, poetischen Lyrics treffen auf einen Minimalismus, eine musikalische Leichtigkeit, die an Aldous Harding oder Alela Diane erinnern. Adrianne Lenker von Big Thief hat das Album co-produziert, aber nicht nur das. Die Beiden waren auch schon gemeinsam auf Tour und auch schon eine Weile liiert. Überhaupt haben viele Songs auf diesem Album eine queer-feministische Perspektive, wirken gleichzeitig aber auch sehr naturverbunden. Das wiederum mag daran liegen, dass Indigo Sparke auf eine Waldorfschule gegangen ist. Später lernte sie Schauspielern und wollte eigentlich Hebamme werden. Mit Anfang 20 hat sie dann aber doch noch angefangen, Gitarre zu spielen, zum Glück. Denn dieses zauberhafte Album würde uns fehlen. (8 von 10 Punkten)

Gruff Rhys – Seeking new gods

„Seeking new gods“ ist mittlerweile schon das 17. Soloalbum von Gruff Rhys, dem ehemaligen Frontmann der Super Furry Animals. Diesmal steht nicht eine Person der Zeitgeschichte im Mittelpunkt - man muss wissen, Rhys liebt Konzeptalben (wer kann schon 17 Alben lang immer nur über sich selbst schreiben …). Sondern es geht um den „Mount Paektu“, einen noch immer aktiven Vulkan im Grenzgebiet zwischen China und Nordkorea. Der Legende nach ist dieser Berg ein heiliger Berg, u.a. die Geburtsstätte des koreanischen Volkes. Um sich nicht der „cultural appropriation“ schuldig zu machen, hat Rhys sein Album möglichst weit entfernt aufgenommen, nämlich in der kalifornischen Mojave-Wüste. Und auch darauf verzichtet ostasiatische Instrumente zu verwenden. Entstanden ist so ein wunderbar poppiges Gruff Rhys-Album, sonnig beschwingt, im West Coast-Modus. Mit Melodien und Hooks, die jeden noch so steilen Berg bezwingbar machen. (7,8 von 10 Punkten)

Lord Huron - Long lost

Ben Schneider, der Frontmann von Lord Huron, kommt ursprünglich aus Michigan, nur ein paar Stunden Fahrt entfernt vom Lake Huron, der der Band ihren Namen gab. Lord Huron machen aus der Zeit gefallenen Folkrock, mit opulenten Streichern und viel Patina auf Gitarre und Stimme. Man denkt an die 50’s, reitet behaglich in der Abenddämmerung durch die Western-Kulisse und träumt von einer Welt ohne Viren und Social Distancing. Mit Songs, die auch gut auf der Leinwand funktionieren, kennen sich Lord Huron definitiv aus. „The Night we met“, ein Lord Huron-Song, der 2017 in der Netflix-Serie „Tote Mädchen lügen nicht“ verwendet wurde, hat mittlerweile über 700 Mio. Streams, allein auf Spotify. Die Atmosphäre auf „Long lost“ ist (wie könnte es anders sein bei diesem Albumtitel?) sehnsuchtsvoll schmachtend. Nicht unbedingt my cup of tea, mir ist die Stimmung auf den 16 Tracks zu melodramatisch - der Eskapismus von „Long lost“ findet aber sicher seine Fans. (6,5 von 10 Punkten)

Colleen - The tunnel and the clearing

Die französische Multiinstrumentalistin und Sängerin Cécile Schott, besser bekannt als Colleen, experimentiert seit 20 Jahren mit den unterschiedlichsten Instrumenten und Klangquellen. Ihr letztes Album „A flame my love, a frequency“ war zum ersten Mal ein rein elektronisches Album. Das gilt jetzt auch für „The tunnel and the clearing“, ihr mittlerweile achtes Album. Entstanden ist es in Barcelona. Dort hat sich Colleen von einer Trennung und einer längeren Krankheit erholt. Und dort hat sie auch die Zeit des Lockdowns verbracht. Allein. Mit ihren Katzen Sol und Klee. Wie in einem Tunnel. In diesem Tunnel ist wunderbare, somnambule Indietronica entstanden. Denn manchmal ist weniger eben doch mehr. Dieses Weniger war bei Colleen diesmal ein Moog Synthesizer, eine Yamaha Orgel, ein Roland Space Echo und eine Vintage Elka Drum Machine. Zusammen mit der schwebenden Stimme von Colleen klingt das alles sehr organisch, minimalistisch. Und ziemlich toll. (7,9 von 10 Punkten)

Sons of Raphael - Full Throated Messianic Homage

Die Sons of Raphael, das sind die beiden ziemlich durchgeknallten Brüder Loral und Ronnel Raphael. Auf ihrem Debütalbum „Full Throated Messianic Homage“ fackeln sie ein retroeskes Feuerwerk ab, das die Bude wackelt. Von einer Wall of Sound a la Phil Spector über sonnendurchflutete Beach Boys-Melodien bis zu funkelnden Pink Floyd-Synthies. Die Sons of Raphael lieben den Bombast, das totale Drübersein. Das hat durchaus seine Euphorie-Momente, auf Albumlänge nervt die gnadenlose Überdrehtheit der Raphael-Brüder aber auch irgendwann. Da hilft auch die Info nichts, das der zwischenzeitlich leider schon verstorbenen Philippe Zdar das Debütalbum der Briten gemixt hat. (6 von 10 Punkten)

Sunroof - Electronic Music Improvisations Volume 1

Daniel Miller, seines Zeichens Musikproduzent und Gründer von Mute Records, hat zusammen mit seinem alten Kumpel Gareth Jones als Sunroof ein erstes gemeinsames Album aufgenommen. Obwohl die beiden schon seit den Anfangstagen von Depeche Mode, also seit den frühen 1980er Jahren, immer wieder gemeinsam im Studio waren, an Depeche Mode-Produktionen gefeilt und im Anschluss mit modularen Synthesizern herumexperimentiert hatten, hat es an die 40 Jahre gedauert, bis sie sich entschlossen, ihre Experimente auch aufzunehmen. Als Sunroof hatten sie zahlreiche Remixe für Bands wie Can, MGMT, To Rococo Rot, Kreidler oder Goldfrapp veröffentlicht. Aber ein eigenes Sunroof-Album hatte es bisher noch nicht gegeben. „Electronic Music Improvisations Volume 1“ heißt das Ergebnis dieser Zusammenarbeit jetzt. Wir hören acht Elektronik-Tracks, die etwas ziellos herumirren in den schier unendlichen Weiten der modularen Improvisation, die aber bei genauerem Hinhören extrem vielschichtig und teilweise verspielt daherkommen. Das klingt manchmal mehr, manchmal weniger spannend und lässt mich zu dem Fazit kommen: wenn zwei legendäre Gestalten der Popgeschichte ein gemeinsames Album veröffentlichen, muss aus dieser Zusammenarbeit nicht zwingend auch ein legendäres Album entstehen. (6,8 von 10 Punkten)