Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Tom Morello, Le Ren und Marteria

Marteria – 5. Dimension

Rapper Marteria hing zu Beginn der Pandemie monatelang auf Barbados fest. Es gibt schlimmere Orte zum Stranden als eine sonnige Karibikinsel. Marteria hat auf Barabados neue Texte geschrieben und die Grundlage für sein neues Album „5. Dimension“ geschaffen. Die Texte schickte er an befreundete Producer wie DJ Koze, Siriusmo oder Miss Platnum, die ihm Samples und Tracks zurückschickten. Wie diese Gästeliste schon andeutet, sollte „5. Dimension“ ursprünglich eine Platte über das Nachtleben werden. Das war Marteria am Ende doch zu monoton und im Kontrast zur Oberflächlichkeit und Flüchtigkeit des Nachtlebens schrieb er noch persönliche, nachdenklichere Geschichten auf. In „Neonwest“ beschreibt er etwa, wie er 1989 nach dem Fall der Mauer als kleiner Junge zum ersten Mal mit seiner Mama in den Westen läuft. Der musikalische Vibe des Nachtlebens ist aber geblieben. 5. Dimension ist housig, tanzbar und trotz Melancholie immer positiv. (7,5 von 10 Punkten)

Le Ren – Leftovers

Folknachwuchs aus Kanada. Die Sängerin Le Ren spielte schon als Teenagerin bei Musikfestivals und studierte später Folk- und Bluegrassmusik. Jetzt legt sie ihr Debüt vor. „Leftovers“ erzählt von zurückgelassenen Dingen, aber auch zurückgelassenen Menschen wie Le Ren selbst. Ihr Freund kam vor zwei Jahren bei einem Autounfall ums Leben. Die Trauer, Erinnerung und Leere verarbeitet sie auf diesem Album. In „Your Cup“ etwa beschreibt sie ihre Trauer wunderschön anhand einer alten Tasse. Your Cup. An anderer Stelle spielt sie mit „Who's gonna hold me next“ einen simplen Countrywalzer auf der Gitarre, aber mit Gesang und Pedal Steel wird das Stück besonders. Le Ren heißt eigentlich Lauren Spear und lebt in Montreal, wäre aber mit ihrer Musik auch in Nashville gut aufgehoben. Ihre entrückte Folkmusik verziert sie nämlich gerne mit Banjo, Geige und auch Pedal Steel. Mit ihrem Debüt muss sie sich nicht hinter großen Namen wie Joni Mitchell, Jessica Pratt oder Aimee Man verstecken. (8,4 von 10 Punkten)

Hayden Thorpe – Moondust For My Diamond

Die klare Falsett-Stimme von Hayden Thorpe war das Markenzeichen seiner Band Wild Beasts, bis diese sich vor vier Jahren aufgelöst hat. Natürlich ist die besondere Stimme und sein Gesangstalent auch das unumstrittene Zentrum seines zweiten Soloalbums. Dazu gesellen sich Synth- und Kammerpop und ein paar Ambient-Tracks. Auf letzteren nimmt Hayden Thorpe sich und seine Stimme auch mal etwas zurück. Zugegeben: Ich empfand seinen Falsett-Gesang bei den Wild Beasts oft prätentiös, es wirkte zu gewollt im Indierock-Kosmos. Auf dem elektronischen „Moondust for my diamonds“ fügt sich das viel besser zusammen. Hayden Thorpe macht nur noch sein Ding und keine große Pose draus. Es ist sehr direkt produziert, geradlinig und metrisch arrangiert. Seine Musik ist zwar theatralisch, aber nicht gekünstelt. Er beschäftigt sich mit Grundfragen des Daseins, aber Thorpe ist kein Wichtigtuer. Das gefällt mir, und das Album wird mit zunehmender Spieldauer sogar immer besser. (7 von 10 Punkten)

Xenia Rubinos – Una Rosa

Ein elektronisches, progressives Album, das viele Einflüsse verschmilzt. Bolero, Latin und kubanische Claves-Rhythmen lassen die Latina raushören. Sie lebt in Brooklyn, aber ihre Mutter kam aus Puerto Rico in die USA, ihr Vater war Kubaner und großer Fan der Oper. Über ihn kam sie auch zu Miles Davis, wegen dem Xenia Rubinos später Jazz studierte. Auf Una Rosa bastelt sie Collagen, experimentiert mit Genres wie 90er RnB, HipHop, Gospel, Footwork und Elektro. Sie kombiniert die unterschiedlichen Stile dabei mitten in den einzelnen Songs. Da entstehen neue spannende Kombinationen und überraschende Momente. Wie Burroughs in der Literatur, nutzt Xenia Rubinos eine Cut-Up Methode und montiert viele Stile zusammen, die sich gegenseitig ergänzen und kommentieren. (8 von 10 Punkten)

Tom Morello – The Atlas Underground Fire

Tom Morello war als Gitarrist von Rage Against The Machine ein Held meiner Jugend. Er hat nicht nur legendäre Gitarrenriffs wie Killing In The Name Of oder Bombtrack geschaffen, sondern damals auch Töne aus seiner E-Gitarre herausgeholt, wie man sie bis dato nicht kannte. Er scratchte auf den Saiten, nutzte Rückkopplungen als Rhythmuselement, setzte mit seinen Gitarreneffekten und seiner Spielweise neue Maßstäbe. Sein neues Soloalbum sei laut eigener Aussage aus Langeweile im Lockdown entstanden. So lieblos klingt es auch. Es ist ein wüster Genre-Mischmasch aus Dubstep, Metal Core, Alternative Rock, Reggae und Elektro. Dafür hat er sein Kontaktbüchlein gezückt und seine Beziehungen spielen lassen. Auf der Platte sind Features von Phantogram, der Metalcore-Band Bring The Horizon oder ein Song mit Chris Stapleton, der am Versuch scheitert, so zu klingen wie Chris Cornell im Morello-Projekt Audioslave. Besonders zu erwähnen seien an der Stelle noch zwei besonders schlimme Stücke. Mit Damian Marley, dem jüngsten Sohn von Bob Marley, spielt Tom Morello ein Stück, das wie ein schreckliches Crossover aus Skrillex und Reggae klingt. Und dann ist da noch Highway To Hell. Tom Morello covert den ACDC Klassiker zusammen mit den zwei Rockveteranen Eddie Vedder und Bruce Springsteen. Sie versauen es. Das Album ist für mich lieblos zusammengestellt, Morello‘s Gitarren-Riffs klingen generisch, der Sound ist wie schlechte Abpackwurst. Viel zu fett und billig produziert. Eine absolute Enttäuschung. Sehr schade. Auch deswegen, weil man im guten Phantogram-Feature hört, dass durchaus Potential da gewesen wäre. (3 von 10 Punkten)

Melvins – Five Legged Frog

Nochmal alte Haudegen der Rockgeschichte, die etwas ausprobieren wollten. Hier gelingt es allerdings viel besser. Die Melvins veröffentlichen mit „Five Legged Dog“ ein Akustikalbum. Ein fünfbeiniger Frosch scheint in etwa genauso unnatürlich und absurd wie ein Melvins-Album ohne Verzerrer. Die schroffen Melvins ohne Verzerrer? Früher undenkbar, aber ihr erstes Akustikalbum klingt klasse. Sie haben 36 Stücke aus ihrer Bandgeschichte unplugged interpretiert. So hat man Hits wie Hooch oder Honey Bucket noch nicht gehört. Das Konzept funktioniert deswegen gut, weil die Akustikversionen die Musikalität der Melvins unverfälscht zeigen. Trotz des ungeheuren Outputs ist ihre Musik ja fast konstant gut gewesen. (7 von 10 Punkten)

Julia Shapiro –Zorked

Aus Washington, dem Heimatstaat der Melvins, kommt auch Julia Shapiro. Sie ist Sängerin und Frontfrau der Band Chastity Belt. Es ist ein wenig verdrehte Welt: Während die Melvins zartere Töne ausprobieren, eröffnet Julia Shapiro ihr neues Soloalbum mit überraschend schweren Shoegazer Riffs. Es sei ihr im Lockdown einfach danach gewesen. „Zorked“ bedeutet umgangssprachlich so viel wie total benebelt oder belämmert. Das sei ihr Gefühl, wenn sie auf die Pandemie und den Albumprozess zurückblickt. Sie ist kurz vor Corona von Seattle nach Los Angeles umgezogen. Das Album ist wie ein Amalgam dieser zwei Welten. Es stecken viele Seattler Einflüsse wie Grunge-Gitarre und Slacker-Gesang drin. Am Ende packt sie aber auch etwas verspulten kalifornischen Westcoast- und Surfpop drauf. (8 von 10 Punkten)

Young Thug – Punk

Young Thug ist eins der prominentesten Gesichter des Hypes um Rap aus Atlanta. Zusammen mit Migos hat er die Genres Cloud Rap und Trap groß gemacht.

Deutschsprachige Künstler wie LGooney oder Moneyboy beziehen sich in ihrem Rapstyle und Lebensstil auf Young Thug. Sein erstes Mixtape hieß noch „I Came From Nothing“, mit seinem zweiten Album war er schon weltweit ein Star. Jetzt Album Numero 3. Es heißt Punk. Es sollte schon im Frühjahr erscheinen, aber ist zweimal verschoben worden. Im Sommer stellte er es bei einer großartigen Tiny Desk Session vor. Begleitet von einer Punkband und schon da war klar, dass er sein musikalisches Repertoire weiterentwickeln wird. Die hektischen, abgehackten Rappassagen sind geblieben, aber Young Thug singt auch mal samtweich auf jazzy Begleitung oder shoutet schon fast zu einer Punk-Gitarre. (ohne Wertung, Album lag nicht komplett vor)

Disclosure – DJ Kicks

Die beiden Producer-Brüder Disclosure bringen ihren ersten Mix für die Compilation-Serie DJ-Kicks heraus. Das ist auch deshalb spannend, weil Disclosure immer schon einen sehr guten Riecher für junge Popmusik hatten. Sam Smith, AlunaGeorge, London Grammar – Disclosure haben sie mitentdeckt. Für ihren DJ Kicks Sampler haben sie etliche unbekannte Acts ausgewählt und da sind sicher wieder Stars von morgen dabei. Es ist eine tolle House-Compilation, die Lust auf Club macht. Das geht ja nun wieder. Disclosure haben auch zwei neue eigene Songs zur Compilation beigesteuert. (7,8 von 10 Punkten)

