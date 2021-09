Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von The Felice Brothers, José González und Lil Nas X

Wir gehen in die erste Woche nach der Sommerpause mit den Neuheiten der Woche im Überblick. Mit u. a. Trümmer, Jordan Rakei , Lil Nas X, The Felice Brothers, José González, E.vax, Moor Mother und Mild High Club.

The Felice Brothers – From Dreams To Dust

Die beiden Brüder Ian und Simon Felice machen mit ihrer Band auch auf dem achten Studioalbum namens „From Dreams To Dust“ ihre typische Mischung aus Americana, Country, Singer Songwriter und Indiefolk. Dabei sind sie auch großartige Geschichtenerzähler. In „Jazz on the autobahn“ fahren etwa Helen und ein Sherif zusammen in einer „doomed Corvette“ und hören Jazz. Sie sind auf der Flucht vor ihrem Leben auf dem Weg in eine ungewisse Zukunft. Es sind diese Geschichten, die uns die Felice Brothers so lebendig erzählen, dass wir ständig an ihren Lippen hängen. Sie sind großartige Musiker, aber auch Storyteller, Poeten und Prediger. Beide haben ja auch schon Bücher veröffentlicht. Ihre Songtexte sind gespickt mit tollen, wundersamen Charakteren, denen wir mal entlang des Highways, auch mal am Ufer des Rio Grande begegnen. Es sind Porträts, Reiseberichte, Kurzgeschichten, immer wieder mit Bezügen zur Popkultur – zu John Wayne, Jean Claude Van Damme, Kurt Cobain oder Dostojewski. Die Songs sind abwechslungsreich instrumentiert – mit Gitarre, Piano, Akkordeon und Steel-Guitar. Ihre Musik soll Medizin für schwere Zeiten sein. Nach dem Hören ihres neuen Albums gings mir auf jeden Fall viel besser. Ziel erreicht. (9 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. The Felice Brothers - "Jazz on the Autobahn" (Official Video)

Jordan Rakei – What We Call Life

Der Multi-Instrumentalist, Sänger und Produzent Jordan Rakei ist mit seinem vierten Studioalbum zurück: „What We Call Life“. Der in Neuseeland geborene und in Australien aufgewachsene Musiker hat sich in den letzten zwei Jahren intensiv mit sich selbst beschäftigt. Das Album ist begleitend zu einer Therapie entstanden, bei der er sich selbst erkunden wollte. Das Ergebnis hören wir auf der neuen Platte. Da wühlt er alles auf: seine Kindheit, seine Beziehung zu seinen Eltern, seine Ehe oder auch seine Gefühle zu Black Lives Matter. Letzteres beschäftigt ihn, weil sein neuseeländischer Vater indigene Wurzeln hat. Diese Offenheit sich selbst gegenüber hat er sich laut eigener Aussage von Musikern wie Scott Matthew oder Joni Mitchell abgeschaut. Dabei entsteht kein narzisstischer Seelenstriptease, sondern ein spannendes Selbstporträt. Seine Lieder sind vielschichtig und facettenreich, mit anderen Worten: „What We Call Life“. Sein Werkzeugkasten ist gut gefüllt: Er nutzt Soul- und Gospelelemente, Jazz und RnB, setzt auf Synthesizer, Orchester und Gitarrenlicks. Er versteht sein Handwerk und verwebt all diese Komponenten Schicht für Schicht mit seinem Falsett-Gesang. Für mich ist er derzeit viel spannender als der stilistisch ähnliche John Legend. (7,5 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Jordan Rakei - 'Unguarded' (Official Audio)

Mild High Club – Going Going Gone

Während Jordan Rakei sich auf seiner neuen Platte mit sich selbst beschäftigt, sind die Themen des Mild High Clubs philosophischer und politischer. Mastermind Alex Brettin verhandelt Themen wie Paranoia, Individualismus, Waffengewalt, Religion und den Klimawandel. Das alles packt er mit seiner Band in eine Fusion aus Jazz, Psych, Synthpop, aber auch Brazil und Steely Dan-Yacht Rock. In den wenigen schwachen Momenten der Platte versinken wir in einer Easy Listenning Lounge. Zum Glück ist das nicht allzu oft der Fall. In den besten Momenten finden wir uns in einer brasilianischen Jazz-Strandbar oder an der US-Westküste wieder. Gerade wenn Brazil-Rhythmen auf Jazz und Yacht-Rock treffen, tun sich hier ganz tolle neue musikalische Räume auf. Over Again. (7,5 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Mild High Club - Dionysian State

Trümmer – Früher war gestern

Das Hamburger Quartett Trümmer meldet sich morgen nach fünf Jahren wieder mit neuer Platte zurück. Im Albumtitel ist der Tenor schon angelegt. Trümmer sind jetzt und schauen nach vorne. Sänger Paul Pötsch jubelt uns dandyhaft Slogans wie “Aus Prinzip gegen das Prinzip” oder “Verwende deine Jugend, Demaskier die Demagogen” unter. Die frühen Blumfeld lassen grüßen. Sie haben ihr neues Album live in einem Gutshof in Schleswig-Holstein eingespielt, um ein Konzerterlebnis und gemeinschaftliches Bandgefühl zu erzeugen. Aber genau diese erwünschte Energie vermisse ich anfangs auf der Platte. Aber gegen Ende kommt sie dann doch noch - die musikalische Durchschlagskraft. (6 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. TRÜMMER - Weißt du noch (Offizielles Video)

E.vax – E.vax

E.vax heißt eigentlich Evan Peter Mast und ist als ein Teil des New Yorker Elektro Rock Duos Ratatat bekannt. Solo geht er es im Vergleich ruhiger und athmosphärischer an, aber die verspulten Ratatat-Melodien, Rhythmen und Gitarren-Licks hört man immer noch unverkennbar raus. Im Vergleich zu Ratatat zeichnen ihn solo auch mehr seine HipHop Beats aus. Deren Qualität hat auch Kanye West erkannt, für dessen neues Album E.vax gerade vier Songs produziert hat. (7 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. E.VAX - Karst (Official video)

Lil Nas X - Montero

Apropos Kanye West. Kanye hat am Debütalbum von Lil Nas X mitproduziert. Lil Nas X kokettiert immer wieder mit seiner Homosexualität, trägt pinke Cowboy-Outfits und hat damit in den letzten Jahren das biedere Country-Genre aufgemischt. Sein Crossover aus Country und Rap hat ihn in der Vergangenheit an die Spitze der Charts katapultiert und wird es auch bei Montero wieder tun. Sein Auftreten ist nicht nur provokativ, sondern seine Musik auch schlau. (ohne Wertung - das Album nur in Teilen vorab verfügbar)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. NO ONE SHOWED UP TO MY BABY SHOWER :(

Moor Mother – Black Encyclopedia Of The Air

Während Lil Nas X gegen Homophobie und normative Geschlechterrollen kämpft, setzt sich die nächste Künstlerin aktiv gegen Rassismus ein. Moor Mother aus Philadelphia.

Sie hat eine spannende Vita: sang im Gospelchor, hörte gleichzeitig Public Enemy, war in einer Punkband, las dann MalcolmX und studierte Forografie. Heute ist sie Rapperin, Künstlerin und politische Aktivistin. Black Lives Matter, Afrofuturismus und Sozialarbeit sind ihre großen Themen. Moor Mother ist immer an der Schnittstelle zwischen Kunst und Politik tätig. Dabei bezieht sie sich auf afroamerikanische Vorbilder. Auf Malcolm X, die Schriftstellerin Audrey Lorde oder die schwarze Bluessängerin Vera Hall, der sie auf der neuen Platte einen Song widmet. Ihr Musikgenre nennt Moor Mother gerne Witch Rap. Hexen Rap. Ihr Stil ist auch sehr düster und beklemmend. Das erinnert stark an Dean Blunt. Aber im Gegensatz zu dessen Versteck- und Verwirrspiel und Meta-Kunst, zeigt Moor Mother Gesicht und fordert konkrete politische Veränderung. Die dunklen Soundscapes steuert der Produzent Olof Melander bei. Sie geben Moor Mothers Texten über Rassendiskriminierung und Black Lives Matter die angemessene Drastik und Dramatik. (8 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Moor Mother - "Obsidian" (feat. Pink Siifu)

José González – Local Valley

Mit seiner sonoren Stimme, dem mehrstimmig geloopten Gesang und dem harfengleichen Gitarrengezupfe ist auch das neue Album von José González wieder ein musikalisches Kleinod. Eigentlich wollte der Schwede sein neues Album in einem Tonstudio in der Stadt aufnehmen, aber es fühlte sich nicht richtig an. Er zog ins Wochenendhaus seiner Familie mit Blick auf den Wald. Dort hat er die Vögel aufgenommen, die wir eben auch in Visions gehört haben. Wir hören Einflüsse aus Brasilien, aus dem Iran und vom Tuareg-Gitarristen Bombino. Außerdem neu auf Local Valley: Neben den warmen melancholischen Melodien seiner Stimme und Gitarre gibt es mehr Percussion und strukturierende Arrangements. Mit Afrobeats, Drummachine und HiLife Rhythmen. Zum ersten Mal singt der Schwede mit argentinischen Wurzeln hier auch auf Spanisch und Schwedisch. Local Valley heißt es und die Fans seiner Band Junip wird es ganz besonders freuen, dass auf dem Album auch eine wunderbar reduzierte Version des Hits „Line Of Fire“ zu finden ist. (8 von 10 Punkten)