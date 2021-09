Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Sufjan Stevens, Die Ärzte und Amon Tobin

JESSE MALIN – Sad and Beautiful World

Selbst bei Doppel-Alben gilt: sie sind nur so gut wie ihr bestes Lied. Und das kann auch manchmal ein untypisches Stück sein – wie „A Little Death“ im Falle von der neuen Jesse Malin-Platte. Es ist ein Indie-Folk-Doppelalbum – aber der Hit ist sozusagen der späte Bruder von Blondies „Heart Of Glass“. Mitreissender Disco-Pop. Auf seinem neuen Album Sad „And Beautiful World“ präsentiert der New Yorker Songwriter 17 ganz unterschiedliche Tracks. Es geht um Filme, um Ängste und Unsicherheiten, gebrochene Herzen – die ganze Palette. "In meiner Musik ging es schon immer um Wiedergeburt und Erlösung", sagt Malin, "dieses Album ist für diejenigen, die die Scherben aufsammeln und Schönheit im Wahnsinn finden." Der Titel

„Sad and Beautiful World“ enstammt einer Dialogzeile aus Jim Jarmuschs Klassiker „Down By Law“ von 1986. Nach seiner 2020er wöchentlichen Livestream-Serie „The Fine Art of Self Distancing“ nun also das Wiederhören auf Platte. (7,3 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Jesse Malin State Of The Art

V.A. I´ll BE YOUR MIRROR - A Tribute to THE VELVET UNDERGROUND & NICO

Sie wurde schon oft zur besten LP der Rock- und Pop-Geschichte gewählt: die Velvet Underground & Nico-LP von 1967 mit dem berühmten Bananen-Cover ihres Mentors Andy Warhol. Im Oktober kommt die in Cannes gezeigte Doku über die Band von Regisseur Todd Haynes („I´m Not There“/Bob Dylan, „Velvet Goldmine“/Glam Rock) als Stream. Und schon jetzt also die Tribut-Compilation „I´ll Be Your Mirror“. Auf der covert die Creme de la Creme der anglo-amerikanischen Indie-Szene die meist von Lou Reed allein geschriebenen Lieder des Albums: Iggy Pop, Thurston Moore, St. Vincent, Sharon Van Etten … Matt Sweeney erzählt uns, dass es in den 80/90ern gar nicht einfach war, die erste Velvet Underground zu hören, von der viele Bands schwärmten: es gab sie nirgends. Ausser ab und an im Second Hand. Courtney Barnett entdeckte sie auf einem ipod, den ein Gast auf einer Party bei ihr vergass. Sie war erst eingeschüchtert, einen Song der Platte zu covern. Traute sich dann aber „I´ll Be Your Mirror“ dran, den einst Nico sang und erkannte wie perfekt das Stück ist.

„Zu jedem Ton in dem Stück habe ich eine innige Beziehung“, sagt die Australierin. Die Rechnung des Labels dürfte aufgehen: so findet dieser bald 55 Jahre alte Klassiker sicher neue, jüngere Fans. Dass Willner die Platte "noch vor seinem Tod" produzierte, wundert einen ja nicht. Vielleicht besser "produzierte die Platte, bevor er 2020 an der Folgen einer Covid19-Infektion starb“. Zu hören sind auch Coverbeugungen von Michael Stipe, Kurt Vile, Sharon Van Etten, Bobbie Gillepsie ... Die Video-Doku soll ab 15.10. auf Apple + gestreamt werden. Von einem regulären Kino-Start ist noch nichts bekannt. Tipp: nach dem Anhören des Samplers gleich mit den Original-Songs vergleichen. (8,0 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. I’ll Be Your Mirror A Tribute to the Velvet Underground and Nico

SUFJAN STEVENS & ANGELO DE AUGUSTINE – A Beginner´s Mind

Sufjan Stevens - in den letzten zwei Jahrzehnten ist er zu einem Fixstern des Songwriter-Universums geworden. Während des Lockdowns hat er mit seinem Kumpel Angelo de Augustine ein schönes Ritual entwickelt: sie sassen auf dem Sofa und kuckten ausgewählte Filme. Es kam wie es kommen musste: sie schrieben Songs, aus denen in einer Hütte das Album „A Beginner´s Mind“ wurde. „Geist des Anfängers“ meint im Zen-Buddhismus: ohne vorgefasste Meinungen nach unwahrscheinlicher Inspiration suchen. Etwa: durch Filme sehen, die man noch nicht kennt. Die von den beiden gestreamten Streifen stammten zwar aus diversen Genres: von der Cheerleader-Komödie über den Fantasyklassiker bis hin zum Horror. Für „Cimmerian Shade“ und „You Give Death A Bad Name“ließen sie sich z. B. von den „Das Schweigen der Lämmer“ und „Die Nacht der lebenden Toten“ inspirieren. Aber trotz der Film-Vielfalt bleibt das Ergebnis, der musikalische Stil doch stets: Indie-Folk. Die beiden Songwriter-Buddies liefern eine einnehmend schöne Platte von Konzept-Album ab - wie wir es von Sufjan Stevens gewöhnt sind. Horror lauert ja gern im Idyll. (8,1 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Sufjan Stevens & Angelo De Augustine - "You Give Death A Bad Name" (Official Audio)

ADA LEA - one hand on the steering wheel the other sewing a garden

Die kanadische Songwriterin auf dem Bright Eyes-Label Saddle Creek. Aufgenommen mit Musikern und Produzenten von Phoebe Bridgers und Courtney Barnett. Es ist ein Konzept-Album: „es spielt in Montreal, und jeder Song ist ein Punkt auf einer persönlichen Geschichtskarte der Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Die Stadt ist sowohl Schauplatz als auch Charakter in vielen dieser Lieder“. Die LP erscheint gar mit einer Landkarte, auf der alle Songschauplätze eingezeichnet sind – inkl Songbook. Ada Lea ist Fan der Bücher von Elena Ferrante und ihren neapolitanischen Familiengeschichten.

Ob sie auch einen Erfolg landet wie die anonym schreibende Italienerin mit ihrem Roman „Meine geniale Freundin“…? (7,2 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Ada Lea - damn [Official Music Video]

HOLY HIVE – Holy Hive

Weder den Namen seiner Band kennt man, noch seinen bürgerlichen Namen – aber die Stars, bei denen er trommelte: Lady Gaga, Bruno Mars, Dua Lipa (Miete/Charts) und Sharon Jones, Lee Fields, The Dap-Kings (Passion/Soul). Homer Steinweiss ist einer DER Studio-Drummer im New York der letzten 20 Jahre. Ok, ein Namen noch: Discogs flüstert uns, dass er an den beiden Amy Winehouse-Hits „Rehab“ und „Back To Black“ mitwirkte. Holy Hive heisst das neue Projekt von Homer Steinweiss mit Paul Spring. Und glänzt mit einer Version von Charlotte Gainsbourgs Dance-Song „Deadly Valentine“. „Folk Soul“ nennen sie es - mit Einflüssen von türkischem Funk und Chicano Sound. Das US-Soul-Universum von Daptone/Big Crown Records ist um einen Stern reicher. (7,5 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Holy Hive - Ain't That The Way

ESPERANZA SPALDING – Songwriter´s Apothecary Lab

Die vier-fache Grammy-Gewinnerin mit einem musikalischen Experiment: Die neue Platte der US-Jazz-Bassistin ist mit ForscherInnen entstanden: aus den Bereichen Neurowissenschaften, Musiktherapie, Psychologie und Ethnomusikologie. Ziel der ungewöhnlichen Kooperation: jedes neue Lied von Esperanza Spalding soll eine Emotion beim Hören auslösen. Von der Erdung im Chaos über Aggressions-Abbau bis hin zur Trauerbewältigung. „Songwriter´s Apothecary Lab“ ist also ein therapeutisches Album geworden. Die aus Portland/Oregon stammende Künstlerin hatte dafür zwei Studio-Labore aufgebaut: eines in ihrer Heimat und eines in New York. Musikalische Partner von Spalding waren ua Raphael Saadiq, Wayne Shorter und Corey King. Das Projekt ist ein vornehmer Spass an Interdisziplinarität - ohne verkopftes Ergebnis. Man darf nun gespannt sein, wieviel von Esperanzas neuen Liedern in irgendwelchen Stimmungs-Optimierungs-Playlisten von Spotify & Co landen. (7,6 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. esperanza spalding & The Songwrights Apothecary Lab: conversation & shareback

DENNIS BOVELL meets DUBBLESTANDART

Erst vor Kurzem lief eine ganze Zündfunk-Stunde über diesen Weichensteller der britischen Pop-Musik der 80er und 90er: Dennis Bovell wird nun auch auf Platte gewürdigt. Der Wiener Dub-Act Dubblestandart remixt die Londoner Produzenten-Legende, die aus Barbados stammt. Bovell machte sich einen Namen als Bassist der Band von Dub-Poet Linton Kwesi Johnson. Und später an den Reglern für The Slits, Fela Kuti, Bananarama, Madness, Joss Stone... Kürzlich wurde die Streaming-Welt auf ihn aufmerksam: der von ihm produzierte Song “Silly Games” von Janet Key tauchte an prominenter Stelle in der BBC-TV-Serie “Small Axe” auf. In der zeigte Oscar-Regisseur Steve McQueen den Alltag der karibischen Einwanderer im England der 70er. Das Lied von Bovell gilt als zentraler Song des “Lovers Rock” (der souligen UK-Variante des Reggae). Nachdem das österreichische Quartett schon Stücke von Bovells früherer Reggae-Band Matumbi bearbeitet hatte, widmen sich die Wiener nun auf der Platte seinen Songs. Bovell wiederum hat diese dann nachbearbeitet: “Re-pulsed”: neu besungen, bisschen Gitarre und neu bedubbt. Es ist ein ewiges Geben und Nehmen in der jamaikanisch geprägten Popmusik. (7,7 von 10 Punkten)

AUF TOGO – Movements

Auf Togo sind ein Club-Groove-Duo: Sasa Crnobrnja und Clement Cachot-Coulum, die sich vor gut zehn Jahren in London trafen. Nach vier Maxis nun ihr Debüt voller positiv gestimmter Instrumentals - zwischen Disco, Cosmic und House. Crnobrnja war früher Teil eines Projekts vom Gomma-Label: „In Flagranti“. Verstecken müssen sich Auf Togo nicht: ihr Sound ist nahezu orts- und zeitlos. Dank der warmen, fluffige Basslines, den leicht psychedelischen Gitarren-Sounds und dem richtigen Mix aus organisch/digital. Liebe Cafe-Betreibenden: Auf Togo auf die Playlist! (7,8 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. PREMIERE: Auf Togo - A Little Bit Deeper [SaS Recordings]

PUBLIC SERVICE BROADCASTING – Bright Magic

Eine Londoner Synthie-Pop-Band mit einem Faible für deutschsprachige Stimmen: u. a. Blixa Bargeld, Nina Hoss und Andreya Casablanca von Gurr sind zu hören (sie singt Marlene Dietrichs „Blue Heaven“). Auf ihrer vierten Platte geht es um Berlin und die Frage, warum die Stadt so eine Anziehung besitzt. „Bright Magic“ bezieht sich auf eine Kurzgeschichte von Alfred Döblin („Alexanderplatz“). Aber auch auf Filme: Fritz Langs „Metropolis“ und Walter Ruttmans „Sinfonie Der Grossstadt“ standen Pate. Die Platte wurde während des Lockdowns in den berühmten Hansa Studios (an der Mauer) aufgenommen (wo auch Bowie und Depeche Mode waren). Bargelds Text entstand neu - in Portugal - und wurde von dort zu J. Willgoose, Esq - Kopf von Public Service Broadcasting - nach Berlin geschickt. Am Ende rezitiert Nina Hoss Kurt Tucholsky: „Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick. Die Braue, Pupillen, die Lider. Was war das? Kein Mensch dreht die Zeit zurück. Vorbei, verweht, nie wieder“. Am 8.11. bringen sie die Berlin-Pop-Sinfonie zu uns - Public Service Broadcasting spielen in Münchens Kranhalle. (6,9 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Public Service Broadcasting - Der Rhythmus der Maschinen [ft. Blixa Bargeld]

DIE ÄRZTE – Dunkel

2022 werden es 40 Jahre, dass sie sich in Berlin gründeten. Die Ärzte bringen morgen die Antwort zur letzten Platte von 2020 raus, die „Hell“ hiess. Morgen erscheint also „Dunkel“. Die für Herbst geplante Ärzte-Tour wurde komplett abgesagt. Grund. „der nach wie unsichere Planungshorizont“.

Roderich Fabian hat die Platte für sein Interview gehört und sagt: „Es sind 19 neue Songs mit tatsächlich etwas dunklerer Thematik. Es geht um Trennungen, um Mord, toxische Männlichkeit und die Bedrohung der Demokratie. Musikalisch ist das ganz konventionell Ärzte-Rock mit sehr heavy Gitarren, ein bisschen Ska und ab und zu ein Hauch von Sixties-Pop - die Ärzte tun so, als sein die Zeit seit den 80ern stillgestanden. Und es funktioniert - für die alten Fans auf jeden Fall. Neue werden sie mit „Dunkel“ eher nicht dazugewinnen“. (6.5 von 10 Punkten/Wertung Roderich Fabian)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. die ärzte – TRESENKRAFT

THE MUSLIMS – Fuck These F****n Fascists

Was ne Mischung: am Freitag bringt das Epitaph-Label die neue Platte dieser queeren und muslimischen und antifaschistischen und PoC- und Punk-Band aus North Carolina raus. Ja, das geht nun alles zusammen unter eine Kappe bzw. auf eine Bühne. Bisher veröffentlichten The Muslims ihre Alben selbst - immer am 1. April. Haben Humor und ne schnelle Faust. Und haben Songs mit Titeln wie: Blame It On Mohammad, Blink 9-11 (What's My Race Again?) oder Moshed Potatoes. Um mögliche Fragen zu beantworten, schreibt das Label (es ist das der Punk-Legenden Bad Religion): "Their leader and resident bad Muslim, Sheikh QADR, draws songwriting inspiration from trailblazing Black artists such as Bobby Hackney Sr. (Death), Nina Simone, Jimi Hendrix, and Poly Styrene (X-Ray Spex) while drummer Ba7Ba7 and bassist Abu Shea blend their diverse musical backgrounds to drive a noisy-melodic truck into your face. Did I mention they are also really nice people?" Auch wenn sie in ihren Videos immer wieder weissen Männern (u. a. einem Fan oder einem Journalisten im T-Shirt mit der Aufschrift „Public Radio Nerd“ - gespielt von der gleichen Figur) auf die Nase geben: es soll also ein nettes Trio sein. Ein Einzigartiges auf alle Fälle. (7,9 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. The Muslims - "Fuck These Fuckin Fascists"

ULRICH SCHNAUSS & MARK PETERS - Destiny waiving

Neo-Krautrock der (elektronischen) „Berliner Schule“: Ulrich Schnauss und Mark Peters (beide Teil der Shoegaze-Band Engineers) mit ihrem dritten Album als Duo. Manche Tracks sind schon vor vier Jahren in London im Studio von Schnauss begonnen worden. Später wurde dazu improvisiert und nacheditiert. „Destiny Waiving“ ist der letzee Teil dieser britisch-deutschen Albumtrilogie. Schnauss hat auch schon mit Robert Waters gespielt, der wiederum mit ex-Tangerine Dream-Leuten Musik macht. Das passt, da kommt etwas zusammen, da dockt etwas an. Neue Berlin-Londoner Schule - die aber neben den Krautrock - auch Dreampop und Shoegaze-Einflüsse hat. Schwebendes Flirren, flirrendes Schweben. (7,7 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Ulrich Schnauss & Mark Peters - Speak in Capitals (Official Music Video)

AMON TOBIN – How do you live

Er ist Stimmungsflüsterer, Geräuschschrauber und Klangangler zugleich: im 25. Jahr seiner Plattenkarriere bringt der Brasilianer wieder ein Album raus, von dem lernen kann, wie bedrohliche Stimmungen erzeug wird. Amon Adonai Santos de Araújo Tobin kommt aus Rio De Janeiro, zog nach England, Kanada und USA. Wo er heute wohnt. In San Francisco stellte er „How do you live“ fertig. Früher war er Teil des Ninja Tune-Künstlerstamms, längst hat er sein eigenes Label: Nomark Records. Das neue Werk ist größtenteils instrumental, wie immer zwischen Jazz und Elektronik, gern avantgarde/abstrakt gehalten, bisweilen bratzt der Bass. Amon Tobin, der auch Soundtracks und Game-Scores kreiert, dreht hier wieder auf. Mit seinem Mix aus analog gespielten Instrumenten, die elektronisch bearbeitet werden. „Phaedra“ ist für ein ätherischer Walzer. Die Fans kennen Tobin auch durch seine Nebenprojekte Two Fingers, Figueroa, Only Child Tyrant und Stone Giants. Und zu seinen Fans zählt Wim Wenders – da Pina Bausch Fan von Tobin war. Auch Diplo, Flying Lotus und Mike Patton sind begeistert vom unberechenbaren Brasilianer. (7,0 von 10 Punkten)