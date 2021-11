Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Nell & The Flaming Lips, Robert Görl & DAF und El Michels Affair

Hier sind die Neuheiten der Woche im Überblick: Mit u. a. Aurora Dee Raynes, White Pink Brown, Nell & The Flaming Lips, Rufus Wainwright & Amsterdam Sinfonietta, El Michels Affair, Richard Dawson & Circle, Musa Dagh, Robert Görl & DAF und The KVB.

El Michels Affair – The Abominable EP

Vom Studio- und Livemusiker, zum Labelchef, zum gefeierten Groove-Produzenten - und das alles mit Soul: Leon Michels ist mit seinem Big Crown-Label auf Neo- und Retrosoul spezialisiert, aber er produziert auch alles toll, was rockt und funky ist. Als Solokünstler unter dem Namen El Michels Affair mag er es groovy und gerne mit Blick auf andere Kulturen. Wie Marja Burchard von Embryo im Zündfunk so schön sagte: Appreciation statt Cultural Appropriation, also Wertschätzung statt kultureller Aneignung. (BITTE VERLINKEN: https://br.de/s/5MWZ6P3) Das zeigt auch El Michels Affair auf seiner neuen EP und lässt ziemlich organisch türkischen Funk und Bollywood-Touch mit einfließen. Ich bin bei Leon Michels, diese Sessions wären zu schade für die Studioschublade gewesen. Es ist nicht das beste Album oder EP von El Michels Affair, aber überaus hörenswerte Songskizzen, denen oft einfach nur die Vocals fehlen. (6,8 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. El Michels Affair - Idhar Udhar

Aurora Dee Raynes – Invisible Things

Aurora Dee Raynes aus Nord-London nennt ihr Debütalbum “Invisible Things”, unsichtbare Dinge, und bekanntlich gehört dazu nicht nur Corona, sondern auch die Liebe. Mit “Crazy That You Love” besingt sie mit sehr viel Groove den Kern von romantischen Beziehungen. Überhaupt geht es bei Aurora Dee Raynes um Familie, den Weg durchs Leben und die Sehnsucht, sich zu finden. Musikalisch orientiert sie sich mehr an Jill Scott als an Erykah Badu, also an modernem R&B-Pop. Manchmal versucht sie sich auch an der Komplexität von Robert Glasper oder BadBadNotGood, scheitert aber daran. Meistens sind mir die Songs von Aurora Dee Raynes zu slick, trotzdem blitzt hier großes Talent durch. (6,5 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Aurora Dee Raynes - The Letter

The KVB – Unity

Das Duo The KVB aus London reflektiert in Spanien ihre Zeit in Berlin und macht darüber ein überaus tanzbares Album namens “Unity”. Es arbeitet sich dabei an allen Zeitgeist-Schlagworten ab, die es gerade so gibt: “Unite”, “Future”, “Blind”, “World On Fire” - so heißen die Songs auf “Unity”. Der Sound von Nicholas Wood und Kat Day ist dabei gewohnt für die Tanzfläche produziert, die - so die Politik will - frühestens wieder in drei Wochen öffnet. Der richtige Shoegaze-Electro-Sound steht dann bereit. Freitanzen statt testen mit The KVB. (7,3 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. The KVB - Unité

Robert Görl & DAF – Nur noch einer

Gabi Delgado-Lopez von der Deutsch-Amerikanischen Freundschaft ist im März 2020 in Portugal gestorben - und er fehlt. Das weiß auch Delgados langjähriger DAF-Partner Robert Görl. Die beiden hatten schon alles arrangiert, damit DAF wieder zusammen ins Studio gehen können, da starb Delgado. Görl war anfangs nicht sicher, ob er alleine weitermacht und sich dann dafür entschieden, sagt er im Interview mit Nachtmix-Kollegen Ralf Summer: "Ich habe mich erst zurückgezogen und überlegt, was ich machen möchte. Es stand die Frage im Raum: würde es eine Situation geben mit einem neuen Sänger an Gabys Stelle? Aber für mich kam das nicht infrage, wir haben das ja 40 Jahre lang gemeinsam gemacht, Gaby und ich. Wir hatten ein umfangreiches Verhältnis: von den tiefsten Tiefen bis in die höchsten Höhen. Mir wurde klar: ich muss das nun alleine machen."

Robert Görl schreibt jetzt die Texte und singt, anstelle von Delgado-Lopez. Und ja, wir hatten es ja schon: Gabi fehlt. Görl gibt sein Bestes am Mikrofon, und durch die Synthies sowie den treibenden Beat gibt es auch ein Hauch von “Tanz den Mussolini”-Feeling, aber einen subversiven Texter und Über-Performer wie Delgado-Lopez - den ersetzt man nicht einfach so. Was bleibt ist ein Gefühl von Nostalgie und Demut - wie hätte es nur sein können, wenn Gabi über die Sounds von Robert Görl gederwischt wäre. (6,6 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Robert Görl & DAF - Erste DAF Probe (official video)

Musa Dagh – Musa Dagh

Der geneigte Visions-Leser kommt beim Hören dieser deutschen Supergroup in den Zustand ungeahnter Euphorie: Musa Dagh besteht aus Aydo Abay, Thomas Götz und Aren Emirze, ihre Hauptbands heißen oder hießen: Blackmail, Beatsteaks und Harmful. Und weil bei Musa Dagh ein Armenier, ein Türke und ein Alman zusammenkommen, haben sie sich nach dem Mosesberg im Süden der Türkei benannt, ein Zufluchtsort für Armenier während des Völkermords 1915. Musikalisch ist das hier aber eher 1999, das gleichnamige Album kommt daher wie ein Best-Of der Hauptbands, als diese, Ende der 90er/Anfang der Nuller Jahre, ausverkaufte Konzerte in ganz Deutschland gespielt haben. Musa Dagh liefern nix bahnbrechend Neues, dafür sehr solides und vor allem: deutsche Indie-Rock-Nostalgie. (6,9 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. MUSA DAGH - Plural Me (Official Video)

Richard Dawson & Circle

Richard Dawson, Jahrgang 81, aus Newcastle kennen wir als Pub-Folkie, der sich zum Weird-Folkie entwickelt hat. Dieser exzentrische Richard Dawson hat auf Twitter die finnischen Heavy-Metal-Pioniere Circle kennengelernt, die haben seit den 90ern über 30 Alben veröffentlicht. Am Anfang stand ein gemeinsamer Festivalauftritt, dann tauschten sie Demos aus, und jetzt erscheint das erste gemeinsame Album. Raus gekommen sind: sieben Songs, die alle einer bestimmten Pflanzenarten gewidmet sind. Dabei hören wir überraschenderweise keinen Metal, sondern sowas wie Prog-Folk - wobei das die Metaller Circle nicht hören dürfen, sonst gibt’s Ärger. Dawson sagt, das Projekt sei für ihn, als wäre er wieder Teenager. Und als solcher darf er jetzt mit Iron Maiden auf der Bühne stehen, so wichtig sind ihm Circle. Ich muss sagen: Ganz so ans Herz gewachsen ist mir dieses Projekt nicht, aber ich schätze diesen Fusionsgedanken und drei Tracks auf dem fast einstündigen Album. (6,7 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Richard Dawson & Circle - Cooksonia (Official Audio)

Nell & The Flaming Lips – When The Viaduct Looms

Die Story von Nell Smith ist eine dieser Geschichten, die wir alle gerade dringend brauchen: Nell stammt aus Leeds, Großbritannien. Sie zieht mit ihren Eltern nach Kanada und lernt dort die Flaming Lips kennen und lieben. Bei jedem der Konzerte steht sie in einem Papageienkostüm in der ersten Reihe. Flaming-Lips-Frontmann Wayne Coyne fällt das jedesmal auf, bis er Nell schließlich ein Ständchen singt und sie und ihre Familie Backstage einlädt. Da ist Nell 12, es matcht sofort zwischen Nell und den Flaming Lips, Nells Vater und Wayne Coyne bleiben in Verbindung, sie lernt Gitarre. Als eine Art Mentor empfiehlt Wayne Coyne ihr, die Songs von Nick Cave zu spielen, bevor sie eigene Stücke aufnimmt. Nell kennt Nick Cave zuerst gar nicht, aber sie lernt ihn zu lieben. Unter der Regie der Flaming Lips entsteht das Nick Cave-Coveralbum “Where The Viaduct Looms”. Und auch ohne diese anrührende Geschichte wärmt Nells Debütalbum mein Herz beim Hören - einfach weil eine 14-jährige überhaupt nicht verspielt, dafür versiert und pur Songs wie “The Ship Song” oder “Red Right Hand” singt. Und auch Nick Cave selbst hat Nell schon gelobt, sie räume seine Songs so auf, wie er selbst es nie könnte. (8,1 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Nell & The Flaming Lips - The Ship Song by Nick Cave

Rufus Wainwright & Amsterdam Sinfonietta

Okay, Rufus Wainwright hat einen leichten Karriereknick hinter sich. Der Ausflug an die Oper war aus meiner Sicht nicht der beste Schritt, zuletzt wurde sein Stück “Prima Donna” 2018 in Augsburg aufgeführt und - nichts gegen Augsburg - aber es ist halt nicht die Met in New York. Für ihn war der Schnitt nur logisch, sein deutscher Ehemann Jörn kommt aus der Opern-Szene, er selbst liebt die Dramatik und Opulenz. Aber für mich war der Sohn von Folksängerin Kate McGarrigle und Songwriter Loudon Wainwright III immer am stärksten, wenn er uns in kammerspielartigen Stücken in seinen Kopf und Herz gelassen hat. Für eine Live-Tour mit dem Streicherensemble des Amsterdam Sinfonietta hat er das Kammerspiel ein wenig hochskaliert, er singt opulent arrangiert und doch intim Songs von seiner Mutter, Leonard Cohen, Joni Mitchell und natürlich seine Klassiker wie “Gay Messiah”. Und allein damit kriegt er mich halt immer. Bitte genau auf dem Niveau dieses Livealbum wieder neue Songs schreiben - und die Karriere wird noch sehr sehr lange laufen. (7,5 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Rufus Wainwright & Amsterdam Sinfonietta - Argentina (Live)

White Pink Brown – Lakes & Screens

Die Beschreibung White Pink Brown kommt eigentlich aus der Klangtherapie, dort unterscheidet man zwischen weißen, pinken und braunen Sounds oder viel mehr Frequenzen. Weißer Sound ist wie ein Grundrauschen, wie ein UKW-Radio ohne eingestellten Sender, pink ist wie weiß, nur mit höheren Frequenzen, also beispielsweise stetiger Regen und braun ist dagegen wie ein aufziehender Sturm. Und alle drei Arten von Frequenzen hören wir auch auf dem Doppelalbum “Lakes & Screens” vom Wiener Duo White Pink Brown. Jetzt wird Klangtherapie oft bei Menschen mit schlechtem Schlaf eingesetzt - und so wirkt auch dieses Doppelalbum oft hypnagogisch, Augen auf Halbmast, Entspannung. Manchmal erinnern mich White Pink Brown auch an die Altmeister Kruder & Dorfmeister, wahrscheinlich auch wegen der Homebase Wien, aber WPB liefern ihren definitiv einen eigenen, sehr mitreißenden hypnagogischen Sound. (7,4 von 10 Punkten)

Various Artists - Bayern 2 Weihnachtsound