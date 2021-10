Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Marissa Nadler, Maya Jane Coles und The War on Drugs

Hier sind die Neuheiten der Woche im Überblick. Mit Marissa Nadler, Maya Jane Coles, Nightmares on Wax, Tori Amos, Swindle, Pop Group & Dennis Bovell, Ed Sheeran, The The und The War on Drugs.

Marissa Nadler - The Path of the Clouds

Ungewohnt opulent zeigt sich Marissa Nadler auf ihrem neuen Album „The Path of the Clouds”. Ihr Americana-Entwurf ist ja in der Regel ein anderer, sehr minimalistisch, melancholisch, ja fast schwermütig. Klassischer Folk noir. Für Album Nummer Neun gönnt sich die US-Amerikanerin, die vor kurzem von Boston nach Nashville gezogen ist, nun so etwas wie eine Gruppen-Therapie. Lässt sich von erfahrenen Musikerinnen und Musikern unterstützen, von Simon Raymonde z.B. fame of Cocteau Twins und Lost Horizons. Jesse Chandler von Mercury Rev bzw. Midlake und Nadlers Klavierlehrer, Amber Webbe von Black Mountain und der Harfenistin Mary Lattimore. Und schon geht die Sonne auf, zumindest ein ganz kleines bisschen, wird dieses Album zu ihrem optimistischsten bisher.

Für ihre Texte bedient sich Nadler diesmal u. a. bei Klassikern der US-amerikanischen Kriminalgeschichte, offensichtlich fasziniert von all jenen ungelösten Fällen, in denen Menschen plötzlich verschwinden und nie wieder auftauchen. So erzählt sie in ihren Songs von der einzigen erfolgreichen Flucht aus Alcatraz („Well, sometimes you just can’t stay“). Von D.B. Cooper, jenem berühmt-berüchtigten Flugzeugentführer, der 1971 erfolgreich 200.000 US-Dollar erpresst hat und filmreif per Fallschirmsprung entkommen ist („The path of the clouds“). Und von Bessie Hyde, die 1928 zusammen mit ihrem Mann Glen versucht, in einem selbstgebauten Floß den Colorado River runterzufahren und dabei verschwindet (“Bessie, did you make it”). Alle Songs kommen im aufwändig arrangierten Americana-Gewand daher und sind von Nadler selbst produziert. Roderich Fabian nennt das Prog-Rock im Stil von Pink Floyd. Für mich ist das eher Countryesker Dream-Pop, geisterhaft, losgelöst von Raum und Zeit und großartig dazu geeignet, um darin zu versinken (womit wir dann doch wieder bei Pink Floyd wären ;-)). (7,8 von 10 Punkten)

The War on Drugs - I don’t live here anymore

“I don’t live here anymore” - mit diesem Album marschieren The War on Drugs aus Philadelphia direkt auf die ganz große Stadionbühne. Vor meinem inneren Auge sehe ich schon den Rauch über der Menschenmenge in der Arena, man riecht den Bierdampf, die Hot Dogs. Das ist definitiv kein Sound für kleine Clubs. Adam Granduciel singt Sätze wie „open the door to desperate men” und so fühlt man sich hier, egal wie verzweifelt, eigentlich bestens aufgehoben, zumindest als alter weißer Mann. Wenn der Sound von The War on drugs zwischendrin nicht immer wieder schlimmstes Softrock-Gekniedel wär, man mal an Bruce Hornsby, mal an Mark Knopfler, mal an Don Henley denken müsste. „Victim of my own desire“ singt Granduciel und verspricht sich zu ändern. Dabei müsste er nur diese furchtbaren 80’s Synthies austauschen, da wär mir schon geholfen. „I don’t live here anymore“ … aber ich hab auch keinen Platz, wo ich sonst hingehen könnte, schiebt er hinterher und wirkt dabei alles andere als zerknirscht. Selten hat jemand seine rockistische Rückwärtsgewandtheit, seine Verlorenheit im Jetzt offener vor sich hergetragen als diese Band. Nicht unsympathisch, aber überflüssig.

PS: Adam Granduciel macht übrigens aus seiner Bruce Springsteen-Verehrung keinen Hehl. Er hat sogar seinen Sohn Bruce genannt… (6 von 10 Punkten)

Tori Amos – Ocean to ocean

Auch „Ocean to ocean“, das neue Album von Tori Amos, ist ein Pandemie-Album. Die 58-jährige US-Amerikanerin verbrachte diverse Lockdowns in ihrer Wahlheimat Cornwall, fühlte sich schrecklich eingesperrt und träumte davon nach New York zu schwimmen („Swim to New York State“). Außerdem starb ihre Mutter, auch das hat Amos hier verarbeitet, u.a. in dem Song „Speaking with trees“. Die Asche ihrer Mutter hat sie in einem Baumhaus in Florida deponiert. Apropos Baum. In Interviews konnte man lesen, dass Tori Amos während der Pandemie auch angefangen hat, die Natur zu beobachten – an der Küste Cornwalls sicher kein schlechter Zeitvertreib. So hat sie sich auf ihre Roots besonnen, klingt auf „Ocean to ocean“ fast wie in den 90ern. Klavier, Streicher, ein Hauch Kate Bush und eine Menge mystischer Zauber. Wer damals schon Tori Amos-Fan war, wird „Ocean to ocean“ vermutlich lieben. Ich gehör jetzt nicht unbedingt dazu. (6,5 von 10 Punkten)

Maya Jane Coles – Night creature

Maya Jane Coles bespielt sie alle, egal ob Tate Modern, MOMA, Stadien, Kräne, Hotels, Parkplätze, Brücken, Wüsten, Fashion-Shows … sie spielt in den Bergen, auf schlammigen Feldern oder an Stränden und natürlich jeglicher Art von Club egal wo … Maya Jane Coles, die Londonerin mit den japanischen Wurzeln, hat definitiv ein unglaublich gutes Händchen für den perfekten Dancetrack. Unheimlich und uplifting zugleich perlen bei ihr die Beats aus den Boxen. House, UK-Garage, Pop – aus diesen Zutaten schweißt sie den ultimativen Soundtrack für ein nächtliches Roadmovie, perfekt betitelt mit „Night creature“. Wir fahren mit der Nachtbuslinie N 31 (ein Track trägt auch den Titel „N 31“) durch London, tauchen ab in die Welt der Clubs und Dancefloors, bei Maya Jane Coles eine sehr elegante, permanent vibrierende, dunkel leuchtende Welt. Zwischen Dancefloor Euphorie, pumpenden Grooves und hypnotischen Dubstep-Trips. Coles ist aber nicht nur eine großartige, schon mehrfach prämierte Produzentin sie ist auch Nocturnal Sunshine. Nocturnal Sunshine ist ihr dunkleres, dubbigeres Alter Ego, nur mit einem Stich House, noch mehr Hall und nur wenigen Gesangsgästen. Ganz im Gegensatz zum poppigen, mittlerweile manchmal schon fast etwas berechenbarem Output, den sie als Maya Jane Coles veröffentlicht. Auch diesmal wieder mit internationalen Stimmen. Auf „Night creature“ sind das die Australierin Julia Stone, die Schwedin Karin Park, die Londonerin Claudia Kane und der Berliner Lie Ning. Maya Jane Coles arbeitet weiter an ihrem Ruf als Geheimwaffe im elektronischen Underground – mittlerweile allerdings auf dem Weg in den Mainstream. (7,9 von 10 Punkten)

Ed Sheeran – Equals

„Equals“ gibt es natürlich vorab nicht zu hören, alles streng geheim. Wir haben es hier schließlich mit einem der kommerziell erfolgreichsten Popstars unserer Tage zu tun. Der rothaarige Brite sieht zwar definitiv nicht so aus, was aber seine Chartserfolge, Streamingzahlen und sonstigen Superlative angeht ist er einfach unschlagbar. “Shape of You” z.B., ein Hit von ihm aus dem Jahr 2017, war in 30 Ländern Nummer 1, bekam 90x Platin, 5xDiamant, wurde mit dem Grammy ausgezeichnet und ist der meistgestreamte Song des letzten Jahrzehnts bei Spotify. Wegen Ed Sheeran mussten in England sogar schon die Regeln für die Charts überarbeitet werden – denn im März 2016 waren zeitgleich 16 (!) Ed Sheeran Songs in den britischen Top 20!

Was macht Ed Sheeran so erfolgreich? Was finden die Menschen an seinen unverbindlichen Radiosongs so unwiderstehlich? Da singt ein sehr freundlicher, sehr bodenständiger junger Mann von anderen jungen Männern, die mehr oder weniger erfolglos auf der Suche nach Liebe sind. Soweit, so unspektakulär. Er tut dies mit absolut unverfänglichem Radiopop. Ok, er ist sehr geschickt, was das Absorbieren von anderen Genres angeht. Womit wir schon bei Album Nummer 4 wären, bei besagtem „Equals“. Der durch und durch freundliche Ed, Traum jeder Schwiegermutter, hat seine Songs nämlich schon selbst ins Netz gestellt. Ok, nicht in voller Länge, aber Snippets bzw. sogenannte „Shorts“ sind schon auf seinem YouTube-Channel zu hören. Und da ist er wieder: dieser grundsolide, so verlässlich wie erwartbare Radiopop a la Ed Sheeran. Und auch diesmal bedient sich der Brite wieder ganz ungeniert bei anderen Genres. Hier mal ein bisschen Rap, da mal die gerade so angesagten The Weeknd-Synthies, dazwischen ein sehr simpler Two Step-Beat und natürlich immer wieder mal eine harmlose Ballade. An Unverfänglichkeit nur noch getoppt vom Schlaflied für seine Tochter Lyra Antarctica. 14 Songs insgesamt, davon werden vermutlich schlappe 12 als Singles veröffentlicht … ein „shape of you“ ist allerdings nicht dabei. (ohne Wertung)

Popgroup & Dennis Bovell – Y in Dub

Wir verlassen die Welt der Superlative und widmen uns dem Experiment: im Juli dieses Jahres hat die britische Dub-Legende Dennis Bovell zusammen mit der nicht minder legendären Post-Punk-Band The Pop Group deren Debütalbum „Y“ aus dem Jahr 1979 neu interpretiert. Das Resultat dieses Zusammentreffens nennt sich „Y in Dub“, erscheint morgen als Album und ist weit entfernt von dem, was man landläufig unter einem Dub-Remix verstehen würde. Stattdessen scheppert es hier gewaltig. Die beteiligten Parteien haben das Original zerlegt, zerschmettert, zersplittert, wenn man so will. Und auf sehr eigenwillige Art und Weise wieder neu zusammengesetzt. Nicht unanstrengend, aber mit hohem Überraschungsfaktor. (7,5 von 10 Punkten)

Nightmares on Wax - Shout out! To freedom…

Einen gewissen halluzinogenen Flow hatte für mich schon immer die Musik von George Evelyn alias Nightmares on Wax. 26 Jahre ist es mittlerweile her, dass sein legendäres After Hour-Album „Smokers Delight“ erschienen ist. Die Downbeat-Blaupause schlechthin. Eine ganze Generation legte sich damit in die Hängematte, die der tiefenentspannte George Evelyn aus Leeds mit jedem neuen Album gelassen hin und her schwingen ließ.

Und sofort empfängt uns auch auf „Shout out! To freedom …“ diese wohlige Dubwärme, der Trademark-Sound von Nightmares on Wax. Auch auf seinem neuen, neunten Album kombiniert George Evelyn Downtempo-Vibes mit Dub, Soul, Rap und Reggae. Dazu kommt diesmal auch noch verstärkt der Jazz in Form von Saxophonparts, beigesteuert von (!) Shabaka Hutchings („3D-Warrior“, „Wonder“). Auch „Shout out! To freedom …“ ist während der Pandemie entstanden. Auf Ibiza, wo George Evelyn seit 2008 lebt und arbeitet. Nichtsdestotrotz ist es gespickt mit interessanten Gästen, die auf digitalem Weg auf die Insel gekommen sind: neben Shabaka Hutchings waren das auch Haile Supreme, Greentea Peng, OSHUN und Pip Milett. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es an der exzellent ausgewählten Gästeliste oder dem Lockdown gelegen hat (der George Evelyn selbst auch mal zum runterkommen gezwungen hat), dass dieses Nightmares on Wax-Album so ein besonders soulfules geworden ist (s. z.B. „Wikid satellites“ feat. Greentea Peng, „Own me“ feat. Haile Supreme, „Isolated“ feat. Pip Milett). Es ist auf alle Fälle eins meiner Highlights in dieser Woche. (7,9 von 10 Punkten)

Swindle - The New World

Groovy, jazzy, funky und sehr soulful klingt auch das neue Album des Londoner HipHoppers Swindle, Titel: „The New World“. Auch hier ist die Gangart immer wieder mal slowmotion, Nightmares on Wax lassen grüßen. Die beiden Alben teilen sich sogar einen Featuregast, Greentea Peng nämlich. „The New World“ ist auch das erste explizite Post-Lockdown-Album, das mir unterkommt. Aufgenommen im vergangenen Sommer, als in England der erste Lockdown aufgehoben wurde und man sich, zumindest vorübergehend, wieder im Studio treffen konnte, hurra. Neben Greentea Peng erschienen damals u.a. auch Joy Crookes, Loyle Carner, Ghetts, Knucks, Kojey Radical und Joel Culpepper, alles bekannte Namen im britischen Soul bzw. HipHop. Man hat das Gefühl, die Euphorie, die Erleichterung endlich wieder gemeinsam im Studio stehen zu dürfen, ploppt aus jeder Note, die hier zu hören ist. Überschattet wurde dieses Glück nur vom Tod George Floyds, auch das ein Subtext dieses Albums. Swindle verzichtet diesmal auf Dubstep oder Drum‘n‘Bass-Experimente, trotzdem ist „The New World“ ein sehr diverses, sehr tolles Album, voller Gegensätze, mal wütend, mal emotional und hoffnungsvoll wie im Fall von „How I’ve been“. (8 von 10 Punkten)