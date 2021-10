Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Jarvis Cocker, Hand Habits und Parquet Courts

Parquet Courts – Sympathy For Life

Das 10-jährige Bandbestehen feiern die Parquet Courts mit dem Album “Sympathy For Life” - das liegt zwischen den legendären Songtiteln “Sympathy For The Devil” und “Lust For Life”. Nach der Pandemie konnten sich alle in der Band gut mit dem Titel identifizieren. Ich finde, es ist nicht das beste Album dieses New Yorker Quartetts, aber vielleicht ihr tanzbarstes. Beim Hören hatte ich ständig die Talking Heads im Kopf und ich hab mir die Frage gestellt: Würden die Talking Heads heute so klingen? Ich würde behaupten: Ja. (7,7 von 10 Punkten)

The Truffauts – Chez Simon

Die Truffauts sind wohl die einzige Band der deutschen Popgeschichte bei der man die Frankophilie doppelt lesen kann: Frankreich und Franken - genauer: Nürnberg, von dort kommt die zum Trio geschrumpfte Band um die Ur-Truffauts Jean-Jacques Boucher und Ronald Chateauroux. Ihr 13. Album “Chez Simon” ist ein Lockdown-Album und ein überaus solides dazu. Es bleibt bei der alten Weissagung um die Truffauts: Wenn sie aus Athens, Georgia kommen würden, hätte der Hype wahrscheinlich bis heute angehalten. So kommt alle paar Jahre ein grundsympathisches Indie-Rock-Album aus Nürnberg - ohne Hype, aber mit viel frankophiler Leidenschaft. (6,8 von 10 Punkten)

Jarvis Cocker - Chansons d`ennui Tip Top

Der frankophile Dandy Jarvis Cocker wurde von Wes Anderson gefragt, ob er ein französisches Cover für seinen neuen Film “The French Dispatch” zusteuern will. Jarvis war sofort Feuer und Flamme - und hat den Impuls genutzt, um gleich ein ganzes Album mit französischen Cover-Songs aufzunehmen. Was aber nicht der offizielle Soundtrack zum neuen Wes Anderson-Film ist, sondern vom Konzept her ein recht einfaches Coveralbum. Jarvis gibt uns darauf den Serge Gainsbourg, er singt nicht nur Serge-Songs wie Serge, er singt auch alle anderen Covers genauso sonor wie der französische Crooner-König. Wir hören Songs von Jacques Dutronc, von Francoise Hardy und von Christophe, der Ende der 70er mit “Aline” einen Hit hatte. Das ist auch der Song, den Wes Anderson für seinen Film bei Jarvis bestellt hat - und der - kleiner Spoiler - im Finale auch seinen großen Auftritt hat. Darum für mich auch der beste Song der Platte - der Rest ist unterhaltsam und sehr charmant, aber ob es für einen vierten, fünften oder sechsten Hördurchgang reicht, weiß ich noch nicht. (7,1 von 10 Punkten)

Circuit Des Yeux – -io

Haley Fohr aus Chicago nennt sich Circuit des Yeux, der Kreislauf des Auges. Sie gehört zu den angesagtesten Avantgarde-Künstlerinnen in den USA. Nun erscheint ihr siebtes Album - eines, das beinahe nicht entstanden wäre, denn die letzte Jahre ist Haley Fohr von einer Ohnmacht in die nächste gestürzt: persönlicher Verlust, Lockdown, Einsamkeit. Als die Schreibblockade dann überwunden war, schrieb sie am Rechner Songs für ein 23-köpfiges Orchester. Pandemie-bedingt konnte sie dann nur mit sechs Musikerinnen und Musikern gleichzeitig im Studio aufnehmen - eine Herausforderung, die überwunden wurde. Schicht für Schicht wurde das Album mit jeder einzelnen Aufnahme zusammengebaut. Entstanden ist ein enigmatisch opulentes, ein herausforderndes Album über Zerfall unseres Klimas und den Tod. Das erinnert mich in einigen Momenten an eine Mischung aus Rufus Wainwright und Anohni - mit der Stimme von Anna Calvi. (7,3 von 10 Punkten)

Lana Del Rey – Arcadia

Ihr letztes Album “Chemtrails Over The Country Club” kam erst Anfang 2021 raus, darauf betrieb sie schon Landflucht, raus aus L.A., die Stadt, die den American Dream so spürbar für Lana Del Rey gemacht hat. Weg von all den zerbrochenen Beziehungen, zurück zur Natur. Und dort ist sie jetzt mit “Blue Banisters” endgültig angekommen, in der Provinz, wo Blue Banisters, blaue Geländer, die kleinen Häuser zieren. Lana Del Rey besingt immer noch die Mythen um den großen amerikanischen Traum - nur ist der jetzt nicht mehr so glamourös, je weiter sie sich von Hollywood entfernt. Dabei ist sie ganz bei sich, das Klavier und sie, mehr braucht es meist nicht für dieses intime Album. Die Selbstfindung geht weiter - und die ganze Welt hört zu. (6,8 von 10 Punkten)

Hand Habits – Fun House

Eines vorweg: Meg Duffy alias Hand Habits ist eine nicht-binäre Person, die Pronomen zur Person sind im englischen they/them, im Deutschen tun wir uns da anhaltend schwer, daher werde ich Meg Duffy nachfolgend immer namentlich nennen. Und damit sind wir aber schon mitten im neuen Album “Fun House” von Meg Duffy, es geht um Identität, Ängste aus der Kindheit, Aufarbeitung, Verlust und romantische Gefühle. Also all das, was eh schon schwierig zu verarbeiten ist und noch ein bisschen komplizierter wird, wenn man sich keinem Geschlecht zugehörig fühlt. Die Intimität, die Meg Duffy hier zulässt, ist schlichtweg atemberaubend. Sensibler wurde Queerness selten auf eine Platte gepresst. Vielleicht noch bei Perfume Genius, den wir auf einem Song im Duett mit Meg Duffy hören. Außerdem mit zu hören: Sasami Ashworth, die das Album auch produziert hat. Bei den Arrangements musste ich oft an Big Thief denken, der Sound ist diesmal etwas weniger treibend als beim Vorgänger “placeholder”. Meg Duffy hat als Hand Habits ein sensibles Identitäts- und Queerness-Manifest geschaffen. (8,5 von 10 Punkten)

Helado Negro – Far In

Helado Negro, das schwarze Eis, so nennt sich Roberto Carlos Lange aus Brooklyn. 2019 hatte er seinen Durchbruch mit dem Album “This Is How You Smile” - auch bei mir. Seine sechste Platte wurde mein persönliches Album des Jahres. Ich war fasziniert von den Science-Fiction-Settings, die Helado Negro in seinen Song erschaffen konnte - damals in spanischer und englischer Sprache. So auch jetzt. Ich kann kein spanisch, aber ich hab mich beim Vorgänger noch mit der Übersetzer-App an jeden Song gesetzt, so fasziniert war ich von den spanischen Texter-Künsten. Insgesamt ist der Sound ein wenig gefälliger geworden, wir hören 80er-Club-Grooves und nur noch selten die melancholischen Schwofer, die Helado Negro wirklich gut drauf hat. Gut, wir hören hier ein Pandemie-Album, das Lange mit seiner Partnerin im Lockdown in Texas aufgenommen hat. 15 Songs, sind dort entstanden und leider mindestens fünf zu viel, damit das ganze Album wirklich trägt. Nicht mein Album des Jahres 2021, soviel steht fest, aber trotzdem eine sehr gelungene Platte von einem Meister des Latin-Science-Fiction-Pops. (7,8 von 10 Punkten)

Nubya Garcia – Source + We Move

Nubya Garcia aus London ist mit 30 Jahren die gefeierte Jazz-Saxofonistin ihrer Generation. Wir haben sie in den letzten Jahren auf Platten von Makaya McCraven bis zu den Sons Of Kemet gehört. 2020 hat sie mit “Source” ihr Solodebüt veröffentlicht, das auch auf Anhieb zum Mercury Prize nominiert wurde. Für das Remix-Album “Source + We Move” hat sie ihre Kompositionen in die Hände von Georgia Ann Muldrow, Moses Boyd oder DJ Harrison gelegt. Rausgekommen sind elektronisch anmutende Remixe, die aber auch Soul haben - und einmal mehr wird klar, dass die Generation um Nubya Garcia über den Jazzrand hinaus denkt. (6,9 von 10 Punkten)

Grouper – Shade

Den Sound von Liz Harris, die sich Grouper nennt, würde ich als Fog-Folk beschreiben, Folk aus dem Nebel heraus - man sieht erstmal nicht viel, man hört nur eine flüsternde Stimme und eine leise Akustik-Gitarre von weit weit weg. Grouper kommt eigentlich vom Ambient und Drone, also von einem sehr minimalistischen Genre. Das hören wir auch auf “Shade” wieder - nur kommt sie diesmal ein wenig näher im Nebel bzw. im Schatten, die Melodien sind eindeutiger, die Melancholie wird greifbarer - und trotzdem muss man aufpassen, dass einem dieser fragile Sound nicht zu schnell wieder entgleitet. (7,0 von 10 Punkten)