Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von James Blake, Billy Bragg und Isolation Berlin

Hier sind die Neuheiten der Woche im Überblick. Mit u. a. Shannon Lay, Efterklang, Badbadnotgood, The World Is A Beautiful Place & I Am No Longer Afraid To Die, Karen Peris, Isolation Berlin, Atmosphere, Porches, James Blake und Billy Bragg.

James Blake - Friends That Break Your Heart

Er ist nicht der einzige klassisch angehauchte Pianist, der auch mit den Jugendkulturen RnB und Rap liebäugelt. Neben Chilly Gonzales gelingt auch James Blake der Stil-Spagat ganz einfach. Noch mehr: die Beats und Rhymes erden seinen Sound, der sonst auch ins Atherisch-Elegische abzudriften droht. Gut zehn Jahre nach seinem Durchbruch erleben wir das einstige Post-Dubstep-Wunderkind weiter in gewohnter Form. Wobei man bei dem britischen Melancholiker nicht weiss, ob der Albumtitel ernst zu nehmen ist. Denn die Musik auf „Friends That Break Your Heart“ klingt - wie immer - nach: eleganter Trauer. Als Kollaborator von Beyonce, Kanye West oder Frank Ocean, hat der Grammy-Gewinner und Mercury-Price-Träger auch diesmal Gäste aus dem Urban Sektor dabei, wie SZA, JID oder Monica Martin. Mit „Say What You Will“ gibt es auch einen Roy Orbison-haften Schmacht-Hit. James Blake erfindet sein Rad nicht neu, aber verfeinert seine Beats, seine Sprache. Hoffen, wir dass sein Herz nicht tatsächlich gebrochen wurde. Wie schreibt Juliane Liebert in der SZ: „ganz am Ende fährt er die ganz große Kathedrale auf. Geklonte Background-Jameses flankieren ihn falsettierend wie babyspeckige Putten, die am Ende um den begehrten Titel ´Engel des Monats wetteifern´.“ (8,1 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. James Blake - Famous Last Words (Official Audio)

Isolation Berlin - Geheimnis

Auch wenn die Platte so heisst, daraus, dass sie Fußball hassen und und Nina Hagen lieben, machen sie kein „Geheimnis“. Und mit „Enfant Terrible“ gibt’s einen echten Bamborschke-Hit, ein Stück, an dem man sich reiben kann, in dem der Ich-Erzähler seine negativen Seiten offen ausrollt – „Enfant Terrible“ eben. Es geht auf dem Album viel um negative Gedanken, die ihn angreifen. Besonders „Stimme Kopf“ ist ein Stück, bei dem man sich fast Sorgen um ihn macht. Wobei man ja nicht alles 100% eins zu eins nehmen sollte, was Tobias Bamborschke singt - er mag ja auch Rollenprosa. Apropos: Im Oktober wird er auch einen zweiten Lyrikband veröffentlichen: „Schmetterling“ - kommt bei KiWi. Und für die Fans seiner Band erscheint die neue Platte in einer Sonderauflage mit Live-Album als Bonus. (8,0 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Isolation Berlin - Private Probleme

Shannon Lay - Geist

Dass „Zeitgeist“ auch im Englischen benutzt wird, wissen wir, sie tauft ihr Album nun „Geist“. Die US-Songwriterin bringt morgen ihr viertes Album raus. Wessen Geistes Kind die Platte wohl ist? Shannon Lay bringt es am zweites Jahrestag der Kündigung ihres letzten Geldjobs raus. Seit 8. Oktober 2019 lebt die Kalifornierin also nur noch für und von der Musik. Hoffen wir, dass sie ruhigen Songs auf „Geist“ auch genug Geld abwerfen für die Musikerin, für die Kevin Morby einst ein Label gründete und die in der Tourband von Ty Segall spielt. Der ihre letzte Platte produzierte („August“ war 2019 Album der Woche im Zündfunk) und hier auch mitwirkt. Wie MusikerInnen von Bonnie ´Prince´ Billie, Mega Bog oder Sharon Van Etten. Auf der Single „Sure“ singt sie von erfüllter Liebe. Musikalisch erinnert sie mit ihrer leisen, leicht brüchigen Stimme ein wenig an die englische Folk-Pionierin Vashti Bunyan. Muss man / frau mehrfach hören. (7,9 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Shannon Lay - Geist

Billy Bragg - The Million Things that never happened

Das zehnte Studioalbum der britischen Songwriter-Legende, der einst mit „New England“ eine neue Ära des Polit-Folks auf der Insel auslöste. Und später auch mit den US-Indie-Legenden von Wilco Alben aufnahm. Entstanden ist „The Million Things that never happened“ mit seinem Sohn John Valero, der die Lieder mitschrieb. Zu einigen Songs hat Papa Billy Bragg Statements abgegeben. In 'Ten Mysterious Photos…' geht es um das Leben im Internet, sowohl im Guten als auch im Schlechten.“Ich versuche, nicht in zu viele Wurmlöcher gesaugt zu werden, aber es kann passieren.“ Im Titelsong geht es um einen ironischen Blick „auf die Freunden und die Tücken der sozialen Medien“. Die Platte ist ein eher ruhiges Alterswerk, das dann aber flott ausklingt: „ich mag es, wenn meine Platten mit einem Stomper enden“, wie Bragg sagt. Der nun schon gefragt wird, ob es mal ein richtiges Vater-und-Sohn-Album geben werde. Antwort Daddy Billy: „You never know“. Im September stellte ihr die neue Platte per Konzert-Stream vor, für Deutschland gibt es sechs Auftritte im kommenden Jahr. Aber nur an zwei Orten. In Hamburg und Berlin gastiert er Mai / Juni in Knust bzw. Heimathafen an jeweils drei hintereinander folgenden Abenden. Alternativ kann man im Rest des Landes eines seiner beiden Bücher lesen, die er in den letzten Jahren veröffentlicht hat. (7,1 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Billy Bragg - [Album Trailer] - The Million Things That Never Happened

Porches - All Day gentle hold

Der New Yorker Künstler Aaron Maine und sein fünftes Album. Als Porches hat er „den Wahnsinn“ der letzten eineinhalb Jahre in Songs gefasst: „mit Musik voller Liebe, Dringlichkeit und Lust nach Menschlichkeit – so viel es nur geht.“ Dementsprechen schnell und direkt es auf einmal bei ihm zu. Der Alltag war während der Pandemie unterbrochen. Unbekannter Schwung war da. Bestärkt durch seine Besinnung auf die Rockwurzeln, auf seine Gitarre. Und seine frühen Vorbilder Ramones, Nirvana, Punk und Grunge. Auch wenn man das gar nicht so dolle raushört. Der Hit ist „Okay“. Okay, Okay, Okay. (7,6 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Porches - Back3School (Official Video)

Efterklang - Windflowers

Das dänische Trio mit seinem ersten Album fürs Berliner City Slang-Label. Mads Brauer, Rasmus Stolberg und Casper Clausen machen schon seit 20 Jahren Sound. Als Efterklang haben sie ihren eigenen melancholischen Kosmos erschaffen. Und auf tollen internationalen Labels wie Leaf und 4AD veröffentlicht. Auch solo, zB als Liima und mit ihrem Kopenhagener Kollegen Trentemöller. 2021 klingen Efterklang wieder introspektiv, zwischen sehnsuchtvoller Indietronica und leichten Kammerpop-Anklängen. Mitte September waren sie vom Künstler*-Hotel Michelberger eingeladen, ihre Pop-Up-Installation in Berlin zu zeigen – und ihr Video zur neuen Single „Hold Me Close When You Can“, das sie aus Clips ihrer Fans erstellt haben. Am meisten Zeit lassen sie sich für das Schlussstück „Abent Sär“ - eine tanzbare Kollabo mit dem schwedischen Techno-Produzenten The Field. Wie formulieren sie es selbst: sie setzen ihre kreative Reise fort, die sie näher zusammengebracht hat, auch wenn sich ihre Leben auseinanderentwickeln (nur noch Rasmus wohnt in Kopenhagen): „Die Welt um uns herum fühlt sich instabil an. Die Platte handelt von der Existenz, allein, zusammen und in der Natur. Es geht darum, sich wieder zu verbinden und sich gegenseitig wachsen zu lassen.“ Am 17.2. spielen sie im Z-Bau Nürnberg, am 24.2. im Münchner Strom. Bis dahin schwingt der everafterhoursklang. (7,2 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Efterklang – Living Other Lives (official video)

Badbadnotgood - Talk Memory

Das kanadische Jazz-Trio besinnt sich auf seine instrumentalen Impro-Anfänge. 2010 begannen sie in Toronto: Alexander Sowinski (Drums), Chester Hansen (Bass) und Leland Whitty (Gitarre, Bläser). Nach einer Pause brauchten Badbadnotgood eine ganze Weile, um wieder in richtige Studio-Stimmung zu gelangen. Dass die neuen Lieder wie ein Mitschnitt eines Konzerts klangen. Die lässig-zurückgenommenen, von HipHop-Beats beeinflussten Stücke treten in den Hintergrund. Gitarre und Bläser spielen sich psychedelisch nach vorn. Manche Lieder kann man in eine Playlist zwischen Kamasi Washington oder International Anthem-Songs packen. Getreu dem New Orleans-Motto, dass das ganze Ensemble den Groove spielt. Als Gast konnten sie die brasilianische Produzenten-Legende Arthur Verocai gewinnen, dazu Laraaji, Brandee Younger und Kariem Riggins. Ihr Konzert am 29.11. in Münchens Muffathalle wird sicher ein Live-Höhepunkt für den Süden. Bis dahin werden Freunde der Band die Single „Signal From The Noise“ neu interpretieren. Auch Martin Kohlstedt ist hierzulande unter den Angefragten. (7,3 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. BADBADNOTGOOD - Beside April

Karen Peris - A Song is way above the Lawn

Das letzte Mal, dass ich mir bewusst Musik der Sängerin des Musik- Duos The Innocence Mission anhörte, war ihre einnehmende Coversion von „What a wonderful World“. Long time ago, das war 2004, vor 17 Jahren. Höchste Zeit für ein Update. „Nur“ sieben Jahre hat sich Karen Peris für ihr neues Solo-Werk Zeit gelassen. Gestrickt um Klavier und Gesang, und ihre weiteren Instrumente: Gitarre, Akkordeon, Melodika. Dazu ihr Partner Don Peris an Kontrabass und Schlagzeug. Auf dem Cover hat die Illustratorin Karen Peris, die sie auch noch ist, eine Giraffe gemeldet. Hat seinen Grund: sie hat sich mit einer Biologin unterhalten, die ihr sagte, dass Elefanten singend über große Entfernungen miteinander kommunizieren können – auf Frequenzen, die wir Menschen nicht wahrnehmen. Ausser wenn wir uns besonders anstrengen. Das tut die Musikerin. Auch Giraffen, Löwen und andere Tiere auf der Platte auf. Peris fordert Achtsamkeit gegenüber der Welt ein - und dem teils verborgenen Leben um uns herum. Und was schwebt über allem? Der Plattentitel: übersetzt heisst er: „Ein Lied ist weit über dem Rasen“. (7,4 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. a song is way above the lawn - karen peris

The World Is A Beautiful Place & I Am No Longer Afraid To Die - Illusory Walls

Die Emo-Rock-Band aus den USA mit dem gern wechselndem Personal ist nach vier Jahren Pause zurück. Album Nr. 7. „Illusory Walls“ entstand in den Wäldern ihrer Heimat, Willimantic/Connecticut - und in Philadelphia, das unter Quarantäne lag. Plus personeller Probleme: Sängerin Katie Dvorak war krank, sie konnte weder singen noch sprechen. Mit „Queen Sophie for President“ ist ein potenzieller Band-Hit dabei – das Video handelt von einer erkalteten Ehe inklusive emotionaler Zurückweisung. Einen Gang mehr Härte fahren sie in „Invading the World of the Guilty“ auf - im Clip sehen wir einen Priester, der enorme Zweifel und Visionen hat. Am Ende dürfen dann noch zwei Lieder donnern, die 15 und 20 Minuten dauern. „Es geht ums Gewicht menschlicher Existenz“, so Gitarrist / Sänger Christ Teti, „die unter dem Druck der heutigen, fast dystopischen Gesellschaft zusammenbricht. Persönliche Ängste kollidieren mit politische Kämpfen“. Auch die Songtitel sprechen eine deutliche Sprache: „Died In The Prison of The Holy Office“ oder „Afraid To Die“. Womit wir wieder beim Bandnamen wären: The World is a Beautiful Place & I am No Longer Afraid to Die. Ein echter Emo-Kreislauf. (7,0 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. The World is a Beautiful Place & I am No Longer Afraid to Die - "Trouble"

Atmosphere - Word?

Das US-Rap-Duo aus Minneapolis / Minnesota ist nun im 25. Jahr. Slug (Sean Daley) und A.N.T. (Anthony Davis) gelten als Pioniere des Emo-Raps und tourten in den USA eben noch mit Cypress Hill. Auf ihrer neuen Platte gibt es Features gibt es ua von Evidence, Sa-Roc oder Lateef The Truthspeaker – und auch den leider verstorbenen MF Doom hören wir nochmal – im Schlussstück „Barcade“. „Word?“ Ist ein dreiteiliges Album-Puzzle-Projekt. Nach den Songs von „Word A“ und „Word B“ nun das Schlusskapitel „Word C“. Der Rap-Flow von Slug erinnert manchmal an Jay-Z. Im Video zu „Pressed“ greifen Atmosphere mit Jay Z-Regisseur Jason Goldwatch auf das Prinzip des Posse Cuts zurück: die MCs geben sich die Klinke in die Hand – wie einst bei legendären Posse Cuts von A Tribe Called Quest („Scenario“). Atmosphere sehen sich als Kinder der Boom-Bap-Renaissance der 2000er - thematisieren auf ihrem zwölften Album auch Altersmilde und Veteranenstatus. Die Instrumental-Parts, über die sie rappen, sind toll vielseitig und reichen vom Easy Listening über Country-Anklängen bis zum Uptempo-Beat vom Hit „Vanish“. Word Up! (7,7 von 10 Punkten)