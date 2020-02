Neuerscheinungen der Woche Die Sterne | Caribou | Real Estate

Die Neuheiten der Woche im kompakten Überblick. Wir hören hinein in die frischen Werke von Proper Ornaments, Real Estate, Cabane, Die Sterne, Nova Twins, Secret Sisters, Saturn Return, James Taylor, Robert Cray Band, Sergio Mendes, Pulled By Magnets, Kassa Overall, Caribou, Big Gigantic und Princess Nokia.

PROPER ORNAMENTS - „Misson Bells“ (Tapete)

Es ist das bereits vierte Album der Londoner. Die Mitglieder spielen auch noch in ein paar anderen Bands, es sind also echte und zeitgemäße Profis. Und mir hat ihr Retro-Sound, der manchmal an den Creation-Sound der 80er und manchmal an Syd Barretts Pink Floyd erinnert, doch ziemlich viel Freude bereitet. (7,5 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. The Proper Ornaments - Black Tar (official)

REAL ESTATE - “The Main Thing” (Domino)

Ich weiß auch nicht genau, warum Real Estate immer mal wieder zu den Rettern des Indie-Rock ausgerufen wurden. Die Herren aus New Jersey klingen auf „The Main Thing“ wie späte Wiedergänger von REM oder The House of Love, ohne deren Songwriter-Qualitäten zu teilen. Stattdessen wirkt hier alles ein bisschen verwaschen und lieblos, wenn auch: sympathisch. (6,5 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Real Estate - The Main Thing (Official Audio)

CABANE - „Grand est la Maison“ (Cabane Music)

Sean O’Hagan von den High Llamas hatte hier seine Produzenten-Hände im Spiel. Hier wird englisch gesungen, vor allem von Will Oldham, der auf mehreren Stücken hier zu hören ist, neben der weiblichen Stimme von Kate Stables von „This is the Kit“ übrigens. Geschrieben und arrangiert hat die Tracks der belgische Illustrator Jean Henri. Und immer wieder bringen die Songs hier Streichquartette ins Spiel, neben vielem anderen Geklingel und Geklangel - ganz, ganz schöne Platte, ein echter Geheimtipp, wenn es so etwas überhaupt noch gibt: Cabane, bitte merken! (8.0 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. cabane "take me home (part 2)" feat. bonnie "prince" billy & bostgehio

DIE STERNE - „Die Sterne“ (PIAS)

Hier gibt es viele, oft auch gesprochene, clevere Antifa-Hymnen. Eigentlich ist es ein bisschen ein Solo-Album des Sängers Frank Spilker, der - fünf Jahre nach dem letzten Anlauf - sämtliche Gründungsmitglieder an den Alltag verloren hat. Dafür wirken hier Leute wie Erobique, Von Spar und die Düssel-Düster-Boys mit, was kein wirklich schlechter Tausch gewesen ist. Viel funky Disco-Stuff, viel Humor und Psychedelik und natürlich Spilkers entwaffnende Offenheit, die er den anderen aus der Hamburger Schule immer voraus hatte. (7,8 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Die Sterne - Der Sommer in die Stadt wird fahren (Offizielles Video)

NOVA TWINS - Who are the Girls?” (333 Wreckords)

Es gibt hier sehr heftige, aber auch ein paar vergleichsweise milde Nummern von den beiden Londonerinnen. Oft hört man gezwirbelte Gitarren-Effekte à la Brian May, die irgendwie das Markenzeichen dieser unechten Zwillinge sind. Bei den lauteren Stücken stehen dann die White Stripes und die frühen Beasties Pate. Manchmal geht das schon unangenehm in Richtung Crossover, aber wild und gefährlich ist ja nicht automatisch clever. (6,8 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Nova Twins - Taxi (Official Music Video)

SECRET SISTERS - „Saturn Return“ (New West)

Die Secret Sisters sind tatsächlich Schwestern aus Muscle Shoals in Alabama. Und sie sind so etwas wie die Originalausgabe der schwedischen First Aid Kit. Ihr viertes Album wurde wieder von Country-Star Brandi Carlile produziert, die auch dafür verantwortlich war, dass die Sisters nicht komplett aufgegeben haben, nachdem sie vom Majorlabel Universal 2015 gedroppt wurden. Wir haben es hier mit sehr professioneller Ware zu tun, kein Weg zeigt hier in den Underground, aber gibt’s den überhaupt noch? (7,2 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. The Secret Sisters - Hand Over My Heart [Official Video]

JAMES TAYLOR - “American Standard” (Concord)

„The Nearness of you“, 1938 vom legendären Songwriter Hoagy Carmichael geschrieben für das Glenn Miller Orchestra, ist ein typischer Track dieses Albums. Es ist nämlich voller solcher Uralt-Heuler. Der Ex-Hippie, heute 71, macht das, was viele Alt-Stars machen: Er hat die Songs seiner Kindheit - auf gewohnt gepflegte Weise - neu interpretiert. So macht man das anscheinend, wenn das Ende absehbar erscheint - ziemlich cheesy, natürlich. (5,0 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. American Standard: NEW Album | James Taylor

ROBERT CRAY BAND - „That’s what I heard“ (Thirty Tigers)

Viele Covers von alten Blues- und Soul-Trax, dazu ein paar Originale - fertig ist das neue Album der Robert Cray Band. Früher war mir der 66jährige immer ein bisschen zu gefällig, jetzt wirkt die Musik angemessen und ausgewogen und auch die Gitarrenarbeit wird immer besser. (7.0 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Robert Cray "This Man" from "That's What I Heard" Album

SERGIO MENDES - “In the Key of Joy” (Concord)

Vor mehr als 50 Jahren hatte der heute 79jährige seine besten Zeiten, hieß seine Band doch nicht ohne Grund „Sergio Mendes and Brazil 66“. Er war so etwas wie der Herb Alpert Südamerikas und macht auf seiner neuen Platte noch in etwa das Gleiche. Dazu kommen ein Gastauftritt von Common, musikalische Anspielungen auf „Songs in the Key of Life“ von Stevie Wonder und leider auch ein paar „Despecito“-artige Ausfälle. Durch die Bank jedenfalls wird hier fast schon zu gute Laune verbreitet, von Sergio Mendes und ungezählten Gästen. (6,1 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Sergio Mendes - In The Key Of Joy ft. Buddy (Official Audio)

PULLED BY MAGNETS - "Rose Golden Doorways" (Glitterbeat)

Seb Rochford ist bekannt als Schlagzeuger die Londoner „Sons of Kemet“. Sein neues Trio macht düstere Instrumentals, die manchmal an das ähnlich gelagerte Projekt „Bohren & Der Club of Gore“, manchmal aber auch an die genialen Belästigungen von John Lydons „Public Image Limited“ erinnern, Jedenfalls ist diese Band nicht um Gefälligkeiten bemüht, was sie mir umso sympathischer macht. (7,6 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Slow Shrouded Aisle

KASSA OVERALL - “I Think I’m Good” (Brownswood)

Ein Meisterwerk ist dieses Albums, das sich zwischen Jazz, R&R, Electro und sogar Pop bewegt. Der Amerikaner Kassa Overall ist Schlagzeuger und verarbeitet hier auch düstere Monate im Knast und in Nervenheilanstalten. Irgendwo mittendrin taucht die Stimme von Angela Davis auf, der Bürgerrechts-Aktivistin aus den Sixties. Politisch ist „I Think I’m Good“ nämlich auch und innovativ wie keine andere Neuerscheinung dieser Woche. (9,0 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Kassa Overall - Show Me a Prison (Feat. J Hoard & Angela Davis)

CARIBOU - "Suddenly" (City Slang)

Dan Snaith kehrt hier irgendwie zu seinen Roots zurück, zum Sampling, zu Old-Schoo-Beats und zu tanzbaren House-Grooves auf „Suddenly“, auf dem es jede Menge Vocal-Tracks zu hören gibt, wo der Gesang die Hibbeligkeit der Beats dann angenehm melancholisch kontrastiert. Das einzige, was mich hier stört: Nichts klingt hier wie die neuen Zwanziger Jahre. (7,3 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. CARIBOU - Never Come Back

BIG GIGANTIC - “Free your Mind” (Ninja Tune)

Big Gigantic sind zwei EDM-Frickler aus Colorado und kassieren wahrscheinlich fünfstellige Gagen, wenn sie auf Springbreak-Parties am Strand auflegen. Sie mischen sehr zeitgemäß alles zwischen Skrillex-Beats, R&B-Kitsch und lässigem Rap, stehen eigentlich für nichts als für Gute Laune und lassen einen zumindest mal die vielen Sorgen der Gegenwart vergessen, auf niedrigem Niveau allerdings. (6,4 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Big Gigantic - Burning Love (Feat. Kidepo) (Official Audio)

PRINCESS NOKIA - „Everything is beautiful/Everything sucks“ (Platoon)

Insgesamt 22 Tracks hat die Rapperin auf zwei Alben herausgegeben. „Everything is beautiful“ feiert die Freunde am Leben mit offensiven Beats, „Everything sucks“ lässt eher die düsteren Autotune-Effekte blubbern- eben zwei Sichtweisen auf die Welt und das Leben. Aber alles hier feiert ein neues und modernes Selbstbewusstsein. (8,2 von 10 Punkten)