Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Car Seat Headrest, Ghostpoet und Austra

Die Neuheiten der Woche im kompakten Überblick. Wir hören hinein in die frischen Werke von Car Seat Headrest, Ghostpoet, Ride, Joan as Police Woman, Austra, Man Man, Diet Cig, Parcels, Houses of Heaven, Minna Miteru und Damien Jurado.

Ein wichtiger Hinweis: Den meisten Bands und Künstler*innen in dieser Übersicht sind gerade alle Auftrittsmöglichkeiten weggefallen und damit auch ihr Einkommen. Was wir tun können, um sie jetzt zu unterstützen, damit sie auch nach der Coronakrise weiterhin für uns Musik machen können: Ihre Songs streamen oder noch besser kaufen. Am besten geht das über die Seiten der Bands, über Mailorder bei Plattenläden, die ihre Läden haben dicht machen mussten oder auch via Seiten wie bandcamp.com.

Damien Jurado - What’s new, tomboy?

In Zeiten, in denen es schon fast paradiesisch erscheint, einen Balkon oder vielleicht sogar Veranda zu besitzen, ist „What’s new, tomboy?“ der perfekte Begleiter. Ruhig, reduziert, zurückhaltend. Damien Jurado hat allen überflüssigen Ballast über Bord geworfen. Das gilt für den Sound des Albums wie für seine sonstigen Besitztümer. Es kann ja ein unglaublich befreiendes Gefühl sein, seine Vergangenheit im Second-Hand-Laden abzugeben und sich so für immer davon zu verabschieden. Damien Jurado hat deshalb auch sein ganzes Hab und Gut verschenkt, u.a. fünf Gitarren. Um sich endlich wieder auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben zu konzentrieren, sein 15. Album z.B., „What’s new tomboy?“. Ein wunderschönes Singer-Songwriter-Album, das unaufgeregt und sanft dahinfließt. Kein Lifesaver, aber eine warme Decke, wenn uns die Dämmerung langsam frösteln lässt. Nach Ausflügen in den Prog- und Rocksektor scheint der Indie-Folk-Veteran Jurado damit auf alle Fälle wieder dort angekommen zu sein, wo er schon immer hinwollte. Was will man als Musiker mehr. (7,8 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Damien Jurado - "Birds Tricked into the Trees" (Art Track)

Man Man - Dream Hunting in the Valley of the In-Between

“Dream Hunting in the Valley of the In-Between” – ein wunderbarer Titel für ein wieder völlig durchgeknalltes, unberechenbares Album, das Man Man diesmal im Schuppen eines Freundes in LA aufgenommen haben. Pianist und Frontmann Ryan Kattner alias Honus Honus lässt auch diesmal wieder die Genre-Puppen tanzen. Schubladen sind ihm sowieso ein Gräuel, seine Kreativität scheint schier zu explodieren. Das macht die Platten von Man Man auch seit 16 Jahren alles andere als überraschungsarm. Schon die Songtitel verheißen Großes: „Lonely Beuys“, „Inner Iggy“, „The prettiest song in the world“ oder „Powder my wig“. Die Shows von Man Man sind so spektakulär wie in früheren Jahren ihr Equipment, das oft aus Kinderzimmer und Küche stammte. Das aus dem neuen Album doch tatsächlich schon drei Singles ausgekoppelt wurden, heißt nicht, dass Man Man jetzt zur windschnittigen Charts-Band mutiert wären. Aber der Trash-Faktor ist tatsächlich – leider, wie ich finde - etwas gesunken. Freunde von Frank Zappa und Ty Segall werden den extrovertierten Rock’n‘Roll-Zirkus von Man Man allerdings vermutlich nach wie vor lieben. (7,6 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Man Man - On The Mend

Houses of Heaven – Silent places

Houses of Heaven, das sind die drei Kalifornier Keven Tecon, Adam Beck und Nick Ott. Ihr Album-Debüt „Silent places“ ist alles andere als silent. Stattdessen treffen hier Industrial-Beats auf Techno-Rhythmen, New Wave-Synthies auf Shoegaze-Melodien. Das klingt bedrohlich, manchmal auch klaustrophobisch … und immer eisig kalt. Trotz des Live-Schlagzeugs und der Vintage-Soundeffekte. Oder vielleicht gerade deshalb. Eine faszinierende Zeitreise für Fans von Nine Inch Nails oder auch The Cure. (7,2 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Houses of Heaven - Sleep (Official Audio)

Diet Cig – Do you wonder about me?

Dass der vermeintliche “Tod der Gitarre” junge Menschen nach wie vor nicht davon abhält eine Indie-Rock-Band zu gründen, dafür gibt es unzählige Beispiele: von Porridge Radio über Shame bis zu … Diet Cig. Diet Cig, das sind Alex Luciano und Noah Bowman aus New York. Drei Jahre nach ihrem charmanten Debüt erscheint jetzt Album Nummer 2 „Do you wonder about me?“. Ehrlich gesagt, ja, ich hab mich schon etwas gewundert. Wie schnell man heute anscheinend erwachsen werden muss, auch im Musik-Business. Denn aus den sympathisch-kratzigen Diet Cig aus dem Jahr 2017 ist ein nahezu perfekt geölter College-Rock-Roboter geworden. Die Songs, selbstbewusste Indie-Hymnen, glattgebürstet und formvollendet ausgefeilt bis zur letzten Note. So schnell kann‘s gehen. (6,8 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Diet Cig - Who Are You? (Official Audio)

V. A. - Compilation "Minna Miteru"

Die Compilation „Minna Miteru“ liefert einen wunderbaren Überblick über die japanische Indie-Szene. Markus Acher von The Notwist hat diesen Sampler zusammen mit Saya Ueno von den Tenniscoats zusammengestellt: 27 Songs, die meisten rar bzw. nur schwer auffindbar. Die Palette reicht von zartem Pop über sanfte Indietronica bis zu schrägem Jazz. Aber egal wie unterschiedlich die Songs sind, alle verbindet sie eine bedingungslose Liebe zur Melodie und ihr DIY-Charakter. (8 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Tenniscoats & Yumbo: Shiroimono

Parcels - Live Vol. 1

Unbeabsichtigt zeitgemäß war die Idee der Parcels, ein Live-im-Studio-Album aufzunehmen. Ohne Publikum, ohne Abstandregeln. Nur die Band, allein in den legendären Berliner Hansa Studios. Dort haben die Australier dann Lieblingsstücke und Tourklassiker quasi unter Live-Bedingungen eingespielt. Inklusive kleineren Experimenten und nicht immer perfekten Übergängen. Ganz so wie die Fans die Wahl-Berliner bei ihren Auftritten kennen, funky und angenehm fluffig, wie ein Mix aus Phoenix und Whitest Boy Alive. Endlich ein Live-Album ohne nervigen Applaus, find ich gut.

Momentan befinden sich natürlich auch die Parcels mehr oder weniger im Lockdown. Um ihren Fans die Zeit zu vertreiben, hat die Band zuletzt einige Tutorials zu dem Song „IknowhowIfeel“ veröffentlicht. Wer will, kann sich damit die Zeit vertreiben und lernen, wie er den Song auf allen beteiligten Instrumenten nachspielt. (7,5 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Parcels - Redline / IknowhowIfeel / Elude - Live Vol. 1

Austra – Hirudin

Hirudin ist ein chemischer Stoff, den Blutegel ausstoßen, wenn sie sich festsaugen. Das Serum verdünnt das Blut, klarer Vorteil für den Blutegel, es saugt sich besser. Aber auch der Gebissene hat was vom Hirudin, nämlich keine Embolien. Die kanadisch-lettische Musikerin Katie Stelmanis, Frontfrau von Austra, war nach einer toxischen Beziehung die ambivalente Wirkung dieses Serums so sympathisch, das sie danach ihr Album benannte. Denn auch von einer toxischen Beziehung wird man ausgesaugt, kann aber an diesen Erfahrungen auch wachsen. So wie Austras Pop gewachsen ist. Hin zum komplexen und gleichzeitig super eingängigen, ja hymnenhaften Synthie-Pop. Sehr intime Momente werden hier klar und kraftvoll auf den Punkt gebracht. Austra feiert ihre neugewonnene Freiheit, mit analogen Instrumenten und einer neuen Wärme, die „Hirudin“ zu einem selbstbewussten Statement machen, das nicht nur in der Gay-Community gefeiert werden dürfte. (8 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Austra - Risk It (Official Video)

Ride/Petr Aleksänder - Clouds in the mirror

In den 90ern waren Ride eine Band zwischen Indie-Pop, Shoegazing und Psychedelia. Vor drei Jahren feierten die Briten ein furioses Comeback und veröffentlichten seitdem zwei neue Alben. „This is not a safe place“ aus dem Jahr 2019 wurde jetzt „reimagined“ von Petr Aleksänder. Dahinter steckt ein Londoner Duo, Tom Hobden von Noah & the Whale und Eliot James, der Produzenten von Two Door Cinema Club. Die beiden haben nur die Gesangsspuren vom Original behalten und den Rest mit Streichern und Synthies neu arrangiert bzw. „reimagined“. Das Ergebnis ist mir definitiv zu viel des vermeintlichen Schönklangs, zu viel Neo-Klassik bzw. kurz gesagt, zu kitschig. (5,5 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Jump Jet (Reimagined by Pêtr Aleksänder)

Joan as police woman – Cover 2

Schon vor elf Jahren hat Joan Wasser aka Joan as Police Woman ein Album mit Cover-Versionen veröffentlicht. Morgen erscheint jetzt „Cover 2“- u.a. mit Songs von Prince, Outkast, den Strokes, Talk Talk, Blur, Neil Young und Gil Scott-Heron.

Aber egal von wem der Song stammt, Joan macht sie sich alle zu eigen. Nimmt das, was ihr an einem Song ganz besonders gefällt und entwickelt daraus ihre ganz eigene Version. So hat sie ein Album erschaffen, dass wie aus einem Guss klingt.Ein klassischer Strokes-Kracher wie „Under Control“ wird zur soulfulen Ballade. Sanft angeschoben von einem minimalistischen Schlagzeug, einem Klavier, Gitarre und der tollen Stimme von Joan Wasser. Das war’s ... meistens. Der Talk Talk-Klassiker „Life’s what you make it” (aus “The Colour of Spring” aus dem Jahr 1986) verliert seinen arty 80’s Touch und rollt jetzt atmosphärisch dahin als wär er von Massive Attack. “Cover 2” ist eine insgesamt sehr ruhige, berührende, wunderschöne Platte … oder wie Joan Wasser selbst sagt: „Beauty is the new punk rock“. (7,7 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Out of Time

Car Seat Headrest – Making a door less open

Bis vor kurzem war Will Toledo, der Frontmann von Car Seat Headrest, für mich noch ein junger Slacker aus Seattle, der in den ersten fünf Jahren seiner Musiker-Karriere auf Bandcamp satte zwölf Alben veröffentlicht hat. Ein getriebener Indie-Nerd, der seinen DIY-Pop teilweise noch im Auto seiner Eltern aufgenommen hat. Ein sympathischer Typ, verspult wie Steven Malkmus von Pavement oder Jonathan Richman. Beide übrigens große Vorbilder von ihm. Doch die Zeiten der verschwurbelten Indie-Gitarren sind vorbei. Car Seat Headrest haben ihren Sound elektronisch aufpoliert, generalüberholt sozusagen. Klingen jetzt streckenweise nach großem Industrial-Pop-Kino, dem direkten Gegenteil von Lo-Fi also. Denn „Making a door less open“ ist in Zusammenarbeit mit 1 Trait Danger entstanden, dem elektronischen Nebenprojekt von Will Toledo. Zwar klingen nicht alle Songs so brutal nach Breitwand-Industrial wie der Album-Opener „Weightlifters“, die Singles „Martin“ und „Hollywood“ halten sich elektronisch etwas zurück, schielen aber dafür unverblümt auf sämtliche Indie-Playlisten dieser unserer Streaming-Welt. Aber auch experimentellere Stücke wie „Hymn“ oder „Famous“ konnten mich in keinster Weise überzeugen. Schade. Will Toledo hat definitiv schon stimmigere Alben veröffentlicht. (6,8 von 10 Punkten)

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Car Seat Headrest - There Must Be More Than Blood

Ghostpoet - I grow tired but dare not fall asleep

Lässig monoton groovt Ghostpoet durch die Nacht. Sein Hip Hop noir wird auch auf Album Nummer 5 wieder getragen von seiner rauen, dunklen Stimme. Sein hypnotischer Sprechgesang entwirft dystopische Alltags-Szenarien. Wir driften mit ihm durch die britische Gesellschaft, wandern durch eine düstere Welt, geprägt von einem allgemeinen Unbehagen, einer diffusen Angst vor der Zukunft. „It’s getting kinda complex, these days. I don’t feel you anymore”, so Obaro Ejimiwe in „Breaking Cover“, dem Opener seines neuen Albums. Das Leben ist kompliziert geworden. Wir sind uns zwar alle – dank der sozialen Medien – sehr nah, haben aber das Gespür füreinander verloren. Ghostpoet experimentiert mit digitalen Sounds, wir hören aber auch verloren klingende Streicher, minimalistische Keyboards, seltsame Bläsersounds. Und Gitarrendrones wie aus einem surrealen Spaghetti-Western. Dazu zahlreiche weibliche Stimmen, u.a. Delilah Holiday, SaraSara und Katie Dove Dixon. 2011 hat Obaro Ejimiwe aka Ghostpoet mit „Peanut butter blues and melancholy jam“ ein großartiges Debüt veröffentlicht. Seitdem schraubt der 37-jährige an der Apokalypse, „I grow tired but dar not fall asleep“ führt diese Ghostpoet-Tradition auf faszinierende Weise fort. Und selbst wenn seine Songs auch diesmal wieder komplett in Moll durchlaufen, lässt er in seinen Lyrics doch auch immer wieder einen Hoffnungsschimmer am Horizont auftauchen. In diesem Sinne hoffen wir auf Ghostpoet am 29. Oktober in München im Strom... (7,9 von 10 Punkten)