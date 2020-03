Neuerscheinungen der Woche Anna Calvi | Stephen Malkmus | Pantha Du Prince

Die Neuheiten der Woche im kompakten Überblick. Wir hören hinein in die frischen Werke von Nadia Reid, U.S. Girls, Stephen Malkmus, Cornershop, Swamp Dogg, Michelle David, The Saxophones, Anna Calvi, Cinematic Orchestra, Pantha du Prince, Saroos, Bell Towers und Jimi Tenor.

Nadia Reid - Out of my Province

Die neuseeländische Songwriterin nahm ihr 3. Album im Spacebomb Studio von Matthew E. White in den USA auf. Sie wollte mit ihr unbekannten Menschen aufnehmen. Eine Soul-Bomb wurde die Platte – wie man bei dem Setting hätte erwarten können - trotzdem nicht. Sie frönt weiter den Folk- und Country-Balladen. Und kommt am 26.4. mit ihren Road-Songs nach München in die Glockenbachwerkstatt. Vielleicht zieht sie von Carolina auch weiter nach Kanada – von dort kommen ihre Lieblingskünstler wie Rufus Wainwright oder Andy Shauf. Das Stück “Oh Canada” ist Höhepunkt der Platte – neben den anderen Uptempo-Nummern. (7,5 von 10 Punkten)

U.S. Girls - Heavy Light

Seit 10 Jahren ist Meg Remy aka U.S. Girls dabei: Was mit einem schüchternen Demo-Song als Bedroom-Producerin begann, hat sich längst in ein ambitioniertes Pop-Projekt gewandelt. Diese erste, verrauschte Aufnahme von damals, „Red Ford Radio“, ist nun tatsächlich auf ihrem neuen Album gelandet. Auf dem sie eigentlich alles richtig macht. Pop & Grooves & Indie. Alles fließt zusammen. Aufgenommen in Kanada – mit 20 Musikern* - u. a. haben Freunde wie Basia Bulat und Rich Morel geholfen. Der Titel „Heavy Light“ ist von einem Franz-Kafka-Text entlehnt. Meg verhandelt hier Trauer und Freude, Gegenwart und Vergangenheit. Eine Platte wie ein großer Wettbewerb sich gegenseitig hochschaukelnder, frei flottierender Ideen – die die Frage obsolet machen, nach welcher Pop-Epoche die Platte klingt. Man höre nur mal „4 American Dollars“, „Woodstock 99“ oder „Born to Lose“: vielfältig & zeit- und mühelos. U.S. Girls – home of ideas. (8,5 von 10 Punkten)

Stephen Malkmus - Traditional Techniques

Stephen Malkmus – Sänger/Gitarrist der 90er-Lieblinge Pavement ist auf einer langen Reise. Klang sein letztes Solo-Werk noch den Elektronik-Experimenten aus der Zeit, als der US-Musiker in Berlin lebte und dort gern ausging, kommt „Traditional Techniques“ konventioneller daher. Die Platte will Malkmus als Ende einer Solo-Trilogie verstanden wissen. Schon jubeln die Retro-Rock-Magazine wie Q oder Mojo: „beste Platte von ihm bisher – als ob er mit gekreuzten Beinen auf einem fliegenden Teppich sitzt.“ Die Stimme ergänzt sich prima mit den Sitar-Sounds – und Malkmus schafft es wieder mal, im Ohr zu bleiben. (8,0 von 10 Punkten)

Cornershop – England is a Garden

Und wieder betrachtet Tjinder Singh seine Heimat, das Vereinigte Königreich, aus seinem post-kolonialen Blick. Thatcher, Kings Tower, Großbritannien als Geburtsstätte des Heavy Metal und des Gärtnerns. „Kultur-Kritik zum Tanzen“ nennt der Guardian die Platte. Viele Stücke haben nen gutgelaunten Boogie- bzw. Glam Rock-Touch. Cornershop sind nach knapp 30 Jahren noch immer eine Bereicherung für Musik von der Insel. Und Cornershops wahrscheinlich Safe Spaces für indisch-stämmige Briten. (7,0 von 10 Punkten)

Swamp Dogg - Sorry you couldn’t make it

Vor kurzem haben ihn die Elektroniker von Mouse on Mars entdeckt, nun meldet sich der 77 Jahre alte Swamp Dogg mit einem eigenen Album zurück. Darauf arbeitet er mit Mouse On Mars-Freund Bon Iver zusammen – ebenso mit John Prine. Das Prine-Stück wurde vor 30 Jahren geschrieben, nun in Nashville/Tennessee aufgenommen und endlich veröffentlicht. Andere junge beteiligte Fans im Studio waren Polica, Jenny Lewis und Sam Amidon. Für die Retro-Fans von Country & Soul. (7,0 von 10 Punkten)

Michelle David - The Gospel Session Vol.4

Nach The Gospel Sessions 1 - 3 nun: trara: Vol 4. Alter Rhythm & Blues, Soul und Gospel prägen wieder das Werk der Musikerin. Manchmal würzt sie ihre Songs auch mit Jazz und Afrobeat. Michelle David ist über diese Session besonders froh: hat sie doch den Kampf gegen Brustkrebs gewonnen. Und wurde vom niederländischen Königspaar am Nationalfeiertag eingeladen – sie war auch für den niederländischen Grammy, den Edison Award nominiert. Stimmt: sie kommt zwar aus den USA, aber erst in den 90ern in den Niederlanden nahm ihre Karriere Fahrt auf – mit Funk-Musikern. Am besten zu hören auf dem schmissigen “Myshel”, bei dem sie mitsingen. Am 22.4. kommt sie mit ihren zu uns: ins E-Werk Erlangen, 23.4. M-Ampere und 24.4. F-Zoom. (7,0 von 10 Punkten)

The Saxophones - Eternity Bay

Melancholisch wie Timbre Timbre, elegant wie die Tindersticks – The Saxophones sollten ihren Platz noch finden. Das Ehepaar Alexi Erenkov (Gesang) und Alison Alderdice (Instrumental) legt nun sein zweites Album vor und nimmt uns mit die “Bucht der Ewigkeit”, in der uns süße Saxofone, Kastagnetten und Trompeten erwarten. Aufgenommen an der US-Westcoast im Sommer 2019. In “New Taboo” stellt sich Alexi vor, wie es wäre, wenn seine Frau ihn verließe und sich mit einem Nicht-Künstler auf ein neues Leben einlässt. Das Rollen-Text-Schreiben hat er von Randy Newman, den er gern gehört hat. So tauchen auch Themen wie Lust und Befremden auf. Angenehm entrückt. Und verflötet. Kurz vor Easy Listening. (7,5 von 10 Punkten)

Anna Calvi - Hunted

Alben bringt frau/man ja heute nicht nur einmal raus, sondern erzeugt am besten eine Kette von Events um die Platte herum. Oder veröffentlicht sie gleich mehrfach. In Zeiten von veränderter Aufmerksamkeits-Ökonomie werden Doppel- und Remake- oder Remix-Album immer beliebter. Auch Anna Calvi, die Britin, bringt ihr „Hunter“ nochmal – heißt nun „Hunted“ – die Jägerin wird zur Gejagten – und die Platte zu einer freundlichen Übernahme – dank der Duette mit Charlotte Gainsbourg, Courtney Barnett, Julia Holter, Idles. Von wem sie sich jagen lassen will, entscheidet Anna Calvi lieber selbst. Meist elegisch-nokturn gehalten, manchmal auch atemlos-gepeinigt – wirkt „Hunted“ wie die Nacht-Version von „Hunter“. Die Jägerin ruht. Und wird vielleicht selbst zum Opfer? Die neuen Album-Formate, das „gestreckte Album“ wird uns noch länger beschäftigen. (7,5 von 10 Punkten)

Cinematic Orchestra - To believe Remixes

Wieviel wurde über das Thema schon geschimpft und diskutiert: braucht es so viele Remix-Alben? Auch das britische Cinematic Orchestra hat nun sein letztes Werk bearbeiten lassen (das in UK und bei unseren Nachbarn Belgien, Frankreich, Schweiz chartete). Von namhaften Remixern wie Ras G, Pépé Bradock, Fennesz, Dorian Concept, Kelly Moran oder Mary Lattimore. Beide US-Frauen eröffnen den Remix-Reigen und machen die Stücke noch elegischer dank Harfe und Synthies. Die schönste Interpretation kommt jedoch von einem neuen Namen: Photay, der aus Woodstock stammt und dem Track „The Workers of Art“ einen erhebenden Elektronica-Touch verpasste. Auf Tour sind Jason Swinscoe & Co damit aber nicht. (7,0 von 10 Punkten)

Pantha du Prince - Conference of Trees

Bis er zwölf war, wollte Henrik Weber Förster werden. Für den Hamburger Konzept-Elektroniker ist der Wald magisch und die Bäume wundervolle Wesen. „Wenn man ihn beschreitet, wird es ruhig und die Sinne öffnen sich“, so Weber im Video zu „Conference of Trees“. Der Titel seines neuen Pantha du Prince-Albums meint: Bäume sind da, um uns etwas mitzuteilen. Er fand Steine und Hölzer in der Natur und „russian singing bells“ - Tonstücke, die wie Glocken angeschlagen werden. Kombiniert mit Marimba, Vibrafon, Röhrenglocken, Cello, Sampler und Elektronik. Im „Official Documentary“-Video zur Platte sieht man ihn mit einer Waldschratmaske durch Laubwald streifen. Und live wird die Pantha du Prince-Band miteinander so kommunizieren wie Bäume durch ihr Wurzelwerk, verspricht der Musiker, der längst lange Haare und langen Bart trägt. Seine neuen Instrumentals wie „Holding the Oak“, „Lichtung“, „Roots Making Family“ oder „The Crown Territory“ wären wahrscheinlich auch passende Songs für den gefeierten Dokumentar-Film „Das Geheime Leben Der Bäume“ gewesen. Nach Dominik Eulberg der nächste Vertreter von Grünem Techno. Am Sonntag ist Album-Release-Konzert in Wien – am 29.3. kommen Pantha Du Prince nach F-Mousonturm (B-Volksbühne 24.+25.3., HH-Übel & Gefährlich 29.3.). (8,5 von 10 Punkten)

Saroos - OLU

Neben den vielen, weiter oben erwähnten neuen Album-Formaten gibt es natürlich auch noch das Mixtape. Quasi die Playlist gewordene Platte einer Band. Und es stimmt schon: anhand der kurzen, thematisch gern springenden Stücke merkt man „OLU“ den Mixtape-Charakter an. Er verschafft dem Berlin-Münchner Trio feinen Freiraum. Der Titel sagt es ja: „OLU“ - für „Off Label Use“: so sollte man die Tabletten nicht einnehmen. Da sind z. B. mitunter zu viele Samples drin. In der Tat. Auch Titel und Artwork beziehen sich auf alte Saroos-Songs bzw. zerrissene Covers. Brandner / Punktezahl/Zimmer „übersetzen sich selbst“ – wie sie sagen - und gewinnen. Siehe/höre z. B. die Videotracks „Cord Burn Pt 1, 2 & 3“, sie treiben das Trio in unbekannte Gegenden. Ist es Neo-Post-Rock-Beat-Puzzle? Live 21.4. Rosenheim, Asta. (7,5 von 10 Punkten).

BELL TOWERS – Junior Mix

Erinnert ein wenig an die in Vergessenheit geratenen Junior Boys - die kühlen, kanadischen Synthie-Popper aus den Nullerjahren. Auch stimmlich kommt Bell Tower hin. Zumindest beim melodischen Opener “Juicy Blend”. Mit “Junior Mix” legt das Münchner Club-Label den nächsten Lonplayer nach dem Album Wolframs (aus Wien) vor. Hinter Bell Towers steckt der australische DJ-Produzent Roman Bruce Bell-Towers, der auch schon beim Internasjonal, dem Label des norwegische Disco-House-Kings Prins Thomas veröffentlicht hat. 2013 war er der Künstler mit dem 3. Release von Public Possion. Und gehört damit inzwischen fest zur Familie um Valentino Betz und Marvin Schumann. Geschmackssicherer, Piano-verspielter Dance-Pop. (7,5 von 10 Punkten)

JIMI TENOR – NY, HEL, BARCA

1994 sagte ein damals 27jähriger Finne im Zündfunk-Interview, dass sein Alter das beste Alter sei: 27. Das ist nun 26 Jahre her. Und Jimi Tenors Elektro-Hit “Take Me Baby” liegt (s)ein halbes Leben zurück. Der Welten- und Genrebummler versammelt auf dieser Compilation Stücke aus seinen Wohnort New York, Helsinki und Barcelona. Und aus Electro, House, Jazz und Easy Listening. Geblieben ist Tenor, der anfangs auf dem finnischen Kultlabel Sähkö veröffentlichte, seine dicke Brille, durch die er die Welt der Musik betrachtet. Er war damals im Techno-Umfeld, als er so ein dickes Ding aufsetzte. Manchmal ist der Geschmack eines 27ährigen doch stilbildend.

Danke für ein Wiederhören mit Songs (von zum Teil vergriffenen Alben): “Fantom”, “Theme Sax”, “Outta Space” oder “Year of the Apocalypse”. Die etwas andere “Finnendisco”. (8,0 von 10 Punkten)