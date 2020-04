Neuerscheinungen der Woche Neue Alben von Anna Burch, M. Ward und Yves Tumor

Die Neuheiten der Woche im kompakten Überblick. Wir hören hinein in die frischen Werke von Anna Burch, M. Ward, Nnamdi, Everything Is Recorded, Empress Of, Purity Ring, Yaeji, Mentrix, Purity Ring, Tetema, Yves Tumor und Sun Araw.

Ein wichtiger Hinweis: Den meisten Bands und Künstler*innen in dieser Übersicht sind gerade alle Auftrittsmöglichkeiten weggefallen und damit auch das Einkommen. Was wir tun können, um sie jetzt zu unterstützen, damit sie auch nach der Corona-Krise weiterhin für uns Musik machen können: ihre Songs streamen oder noch besser kaufen. Am besten geht das über die Seiten der Bands, über Mailorder bei Plattenläden, die ihre Läden haben Dicht machen mussten oder auch via Seiten wie bandcamp.com.

Anna Burch - „If you’re dreaming“ - (Heavenly)

Anna Burch ist zwar aus der Motor City Detroit, aber sie weder etwas mit Iggy noch mit Techno am Hut. Stattdessen gibt’s hier solides Folk-Pop-Songwriting, nicht umwerfend originell, aber auf gewisse Weise entspannend - passt schon. (6,8 von 10 Punkten)

M. Ward - „Migration Stories“- (ANTI-)

M. Ward aus Portland kommt zwar vom Folk, hat aber zwischendurch einiges gesehen: Die All-Star-Band Monsters of Folk etwa oder das Duo „She and him“ mit Zooey Deschanel. Aber sein neues Album hat er fast im Alleingang aufgenommen. Er hat mit seinen subtilen Arrangements und viel Hall auf der Stimme über die Jahre so etwas wie ein Markenzeichen entwickelt. Seine „Migration Stories“ verhandeln in erster Linie den kleinen Grenzverkehr zwischen Mexiko und den USA, sind ein bisschen frech und ein bisschen melancholisch, wie es sich das bei diesem Thema gehört. Wer seine alten Sachen mag, wird auch dies mögen. (7,2 von 10 Punkten)

Nnamdi - „Brat“ - (Sooper)

Nnamdi Ogbonnaya ist ein Amerikaner mit nigerianischem Background. Von Chicago aus macht er auf jeden Fall sehr originelle Musik, die R&B allenfalls streift, viel mit Stimmen experimentiert und - leider - gelegentlich in eine Art Prog-Rock abdriftet. Wenn alle Tracks so wären wie etwa „Salut“ wäre ich restlos begeistert gewesen. (7,0 von 10 Punkten)

Everything is recorded - „Friday forever“ - (XL Recordings)

Der Studio-Wizzard Richard Russell aus England ist Chef vom wichtigen Indie-Label „XL Recordings“ (Adele, Radiohead). Russell hat vor zwei Jahren schon mal ein Album herausgebracht, auf dem er mit diversen Gästen zusammengearbeitet hat. Nummer zwei ist eine Art Konzeptalbum. Es geht nicht ums Klima, sondern um verschiedene Stationen eines Ausgeh-Abends, wie es sie vor der Krise gab (remember?): „Friday Night and I just got paid“, so ungefähr. Auch hier gibt’s wieder jede Menge Gäste am Mikrophon, etwa die Radiomoderatorin Maria Somerville und den Poeten James Massiah. Die Stimmung ist soulful und laid back, insgesamt war der Vorgänger aber ein bisschen stärker. (7,4 von 10 Punkten)

Empress Of - „I’m your Empress of“ - (Terrible)

Lorely Rodriguez aus LA durfte man bislang zu einer Art R&B-Underground zählen. Aber jetzt - mit ihrem dritten Album - will sie mehr als nur Kritikerlob. Deswegen klingen viele Songs hier wie aus der Frühphase von Madonnas Karriere (so „Holiday“ oder „Like a Virgin“), jetzt aber mit besseren Möglichkeiten an den Keyboards ausgestattet. Das ist jetzt also nicht mehr cool, sondern hot, verlässt damit allerdings auch die musikalische Welt, die wir hier im Nachtmix auf Bayern2 normalerweise betrachten. (6,6 von 10 Punkten)

Purity Ring- „WOMB“ - (4AD)

Dies ist immer noch ein gemischtes Doppel aus Kanada: „WOMB“ , also „Gebärmutter“ heißt ihr drittes Album seit 2010. Die Spezialität der Band ist die Kunst der Stimmverfremdung, die manchmal wirklich verblüffend ist und dabei die Tatsache verdeckt, dass das Songwriting der Beiden doch sehr schlicht, fast schlagerhaft ist. Purity Ring sind eigentlich die Roxette des 21. Jahrhunderts. (5,8 von 10 Punkten)

Yaeji- „What we dream“ - (XL Recordings)

Dies ist eine Frau, die in normalen Zeiten zwischen Südkorea und den USA pendelt und sowohl von Mangas als auch von Kunsthochschulen geprägt ist. „What we drew“ ist ein Mixtape, eine Art Skizzenbuch mit Fingerübungen in elektronischer Komposition und verfremdetem Gesang. Manches darauf ist jedenfalls auch ohne großes Studio schon ziemlich faszinierend. (6,7 von 10 Punkten)

Mentrix - „My Enemy, my Love“ - (House of Strength)

Mentrix nennt sich eine Iranerin in Berlin. Sie ist Anhängerin des Sufismus, der islamischen Mystik - und so klingen die acht Songs hier dann auch: Esoterischer Gesang über clever Beats. Aber Mentrix wirkt auf mich auch extrem hip, als ob sie sich auch in der Club-Szene sicher bewegen würde. Jedenfalls wirkt sie wie eine schicke Neuauflage der griechischen Sängerin Diamanda Galas - intensiv, aber mit einer gewissen Ironie im Hintergrund - und das war schon immer: perfekter Pop, mein Album der Woche. (8,0 von 10 Punkten)

Thundercat - „It is what it is“ - (Brainfeeder)

Thundercat ist das Projekt des 35jährigen Bassisten und Produzenten Stephen Bruner. Er war maßgeblich beteiligt an Kendrick Lamars „To pimp a Butterfly“, was ja das beste Album der Zehner Jahre für die Nachtmix- und Zündfunk-DJs war. Auf seinen eigenen Platten geht Thundercat mehr auf die Suche nach dem verlorenen Funk, stellt sahnige, selige Hymnen mit gepitchter Stimme her und bleibt dabei ganz in seiner eigenen Welt. (7,5 von 10 Punkten)

Yves Tumor - „Heaven to a tortured Mind“ - (Warp)

Yves Tumor ist natürlich ein Künstlername eines Eigenbrötlers, der eigentlich Sean Bowie heißt. Er kommt aus Knoxville, Tennessee, lebt aber angeblich inzwischen in Turin, ich hoffe es geht ihm gut.

Mister Tumor macht experimentelle, elektronische Musik mit einem gewissen Pop-Appeal. Sein größter Einfluss ist angeblich der vor kurzem verstorbene Genesis P-Orridge von Throbbing Gristle, d. h. auch ein gewisser Sarkasmus durchstreift die seltsamen Tracks auf diesem einzigartigen Album. (6,8 von 10 Punkten)

Tetema - „Necroscape“ - (Ipecac)

Tetema ist ein weiteres Projekt des unverwüstlichen Mike Patton, einst Sänger von Faith No More, aber schon viel länger Labelchef von Ipecac Records, auf dem eben das rauskommt, was Mike Patton mag und was Mike Patton macht. Tetema ist ein Duo mit dem Theatermusiker Anthony Pateras, was man dem Album auch anhört. Es klingt nicht selten ein bisschen nach Brecht/Weill und hat als Thema die Isolation in der modernen Industriegesellschaft - selbstverständlich VOR der Corona-Krise entstanden: anstrengend, aber visionär. (6,0 von 10 Punkten)

Sun Araw - „Rock Sultra“ - (Sun Ark)

Diese amerikanische Avantgardisten-Band macht lange Songs mit eckiger, aber stets schön-befremdlicher Musik für befremdliche Zeiten.

Der unbedingte Wille, sich nicht an Formate und Vorgaben zu halten, führt zu unerhörter, verstörender Musik. (7,1 von 10 Punkten)