Mehmets Schollplatten Das monatliche Lokalderby

Die nächste Sendung: Sonntag, 02. Juni 2019 um 23:05 Uhr im Nachtmix

Einmal um die ganze Welt

Was haben das Bahnhofsklo in Iserlohn, eine Sauna in München und ein Hotelzimmer in Göteborg gemeinsam? An all diesen Orten ging das Duo bereits auf Sendung, denn schon einmal, von 2010 bis 2012, gab es "Mehmets Schollplatten". Die Nachtmix-Reihe galt als Kultsendung, bis Scholl damals von Bayern 2 zum FC Bayern II als Trainer wechselte. Dieses Engagement endete bekanntlich im Sommer 2013, und nun war er wieder frei für den Nachtmix.

Eure Vorschläge

Achim und Mehmet freuen sich über Eure Ideen: Wohin sollen Achim und Mehmet fahren, wen sollen sie besuchen? Einfach per E-Mail an zuendfunk@bayern2.de, Betreff: Mehmets Schollplatten