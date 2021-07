Nachtmix Das Corona Loungekonzert mit Robert Forster

Und genau darum hat man den Go-Betweens immer und immer wieder die Daumen gedrückt, dass sie den letzten Anstieg am Pop-Olymp auch noch schaffen mögen. Gute Musik für eine bessere Welt. Aber Hoffen und Bangen hilft nicht immer – und eine solide und bewundernswerte Karriere als Indie-Held, als Kolumnist, als Biograph, als Vater und Ehemann, als Wanderer zwischen den Kontinenten ist mehr als aller Ehren wert. Und sie macht es möglich, dass man in pandemischen Zeiten aus dem Nachtmix-Stüberl eine schnelle E-Mail nach Brisbane abfeuern kann, die zur Corona-Lounge lädt.

Anfangs schien Robert Forster ein wenig reserviert. Aber nachdem er sich die Aufnahmen von Jeb Loy Nichols oder Matthias Kom und Ariel Sharratt angehört hatte, ist der Daumen schnell nach oben gegangen. Im heimischen Wohnzimmer hat nun Robert zusammen mit Gattin Karin und Band-Mitglied Luke die Mikros aufgestellt und nach einer dreijährigen Pause erstmals wieder Musik aufgenommen – exklusiv für den Nachtmix, in alter Freundschaft und Verbundenheit, wie er schreibt. Und somit ist es uns wieder einmal gelungen: Der Seuchenzeit etwas abzuringen, was wir im normalen Leben so nicht hingekriegt hätten – ein gutes Dutzend Lieder von und mit Robert Forster, aus seinem Wohnzimmer in unsere Wohnzimmer.