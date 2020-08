Legendenbildung Tocotronic

Wenn nun ein Album erscheint, das „Best of 1994 – 2020“ als Untertitel trägt, ist klar, dass wir es mit einer irgendwie abgeschlossenen Ära zu tun haben. Der Obertitel nämlich lautet „Sag alles ab“, will sagen: Konzerte, Tourneen und Festivals. Aber damit hatten Tocotronic – wie die meisten anderen Bands auch – ihren Unterhalt verdient. Corona beendet diese Ära nun. Was wird folgen?