Seit mehr als 20 Jahren gibt es dieses multikulturelle Genre-übergreifende Musikprojekt aus der britischen Hafenstadt Brighton. Was als anarchisch-wildes Spektakel begann, ist inzwischen eine solide geordnete Band, die sogar darauf achtet, dass ihre Samples geklärt sind. Nun erscheint das neue Album "Get Up Sequences Part One".