Bitte anschnallen und die Türen schließen Swans

Michael Giras Band zieht seit 1982 seine Kreise über einem See aus Lärm und Verzweiflung. Dazwischen gab es immer irgendwie Auszeiten, aber weiser sind die Musiker nicht geworden. Nun kommt das neue Album „Leaving Meaning“, es wird also anscheinend die letzte Sinnbedeutung hinter sich gelassen, was die Intensität der Band kaum mindern dürfte.