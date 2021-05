Swinging London Sons of Kemet

Shabaka Hutchings und sein Saxophon dürften einen beträchtlichen Anteil haben am Aufschwung einer neuer Jazz-Szene aus London. Neben anderen Engagements ist dieses Trio mit Tubist Oren Marshall und dem Drummer Seb Rochford aber wohl seine Hauptband. Und wer sie je live gesehen hat, weiß sofort, warum Jazz wieder sehr gut riecht. Bald erscheint das neue Album „Black to the Future“.