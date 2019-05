Einzelgänger Richard Hawley

Auch nach acht Solo-Alben liest man (wie hier) immer noch, dass Hawley mal Gitarrist bei Pulp war. Das war er allerdings nur sehr kurze Zeit. Und eigentlich müsste das, was er seitdem solo gemacht hat, längst das überstrahlen, was er an der Seite von Jarvis Cocker gemacht hat.