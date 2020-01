Posthumer Ruhm Gil Scott-Heron

Gil Scott-Heron war in den 70ern und 80ern einer der engagiertesten Funk-und-Soul-Poeten ("The revolution will not be televised"). 2010 - ein Jahr vor seinem Tod - erschien sein letztes Album "I'm new here", das nun durch Makaya McCarven eine jazzige Neubearbeitung erfährt.