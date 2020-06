Der singende Leguan Paul Weller

Wenn man aktuelle Fotos von ihm anschaut, sieht er ein bisschen so aus wie seine eigene Oma, aber natürlich bleibt der heute 62jährige eine Legende des Brit-Pop und veröffentlicht demnächst sein 15. Solo-Album, das "On Sunset" heißen wird und uns an "Waterloo Sunset" denken lässt.