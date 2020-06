Von Underground nach Overground Jessie Ware

Zu Beginn ihrer Karriere arbeitete sie mit Londoner Underground-Helden wie SBTRKT oder Sampha zusammen, nach Beginn ihrer Solo-Karriere ging’s dann in Richtung Ed Sheeran und Benny Blanco (Maroon 5). Ihre Alben verkaufen sich anständig. So einen richtigen Solo-Hit hatte Jessie Ware noch nie. Wahrscheinlich entscheidet sich alles jetzt mit ihrem vierten Album „What’s your Pleasure?“.