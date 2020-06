Zu erfolgreich, um noch cool zu sein Norah Jones

Die Tochter des legendären indischen Sitar-Spielers Ravi Shankar hat diesen gleich mit ihrem ersten Album "Come away with me" bei Weitem übertroffen. Seitdem ist die Sängerin ein Household Name in der amerikanischen Popkultur, zu erfolgreich, um noch cool zu sein,. aber selbstbewusst genug, um die Musik zu machen, die ihr gefällt.Das hört man auch auf ihrer neuen Platte "Pick me up off the floor".