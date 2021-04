So deutsch Modeselektor

Wenn man Gernot Bronsert oder Sebastian Szary heißt – wie die Beiden von Modeselektor – dann muss man sich einfach einen Künstlernamen geben. Dabei wird der Name des Berliner Electro-Projektes gerne falsch gegoogelt. Denn Modeselektor schreibt man ja mit „k“, also spricht man eigentlich auch das „Mode“ deutsch aus, so dass ein ganz und gar deutsches Wort zum Munde heraus kommt. Das konterkariert dann aufs Schönste mit dem Internationalen Rang, den das Duo längst errungen hat – die Wunder der Dialektik! Bald erscheint ein neues Mixtape von ihnen, schlicht (und englisch) betitelt: „Extended“.