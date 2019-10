Black Consciousness Matana Roberts

Manche sagen, es sei Jazz, was die 1975 geborene Saxophonistin aus Chicago da macht. Aber eigentlich sprengen die Alben der Musikerin jeden Genre-Rahmen. Denn sie verarbeitet auch Poetry, Literatur und vor allem die Geschichte der Afro-Amerikaner in ihren komplexen Tracks. Nun erscheint ein neues Werk aus ihrer Reihe „Coin Coin“. Chapter Four: Memphis.