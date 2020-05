From Grunge to Growl Mark Lanegan

Nachdem Grunge-Stars wie Dave Grohl oder Eddie Vedder eher den Weg in den Mainstream gefunden haben, hat sich der ehemalige Sänger der Screaming Trees aus dem US-Staat Washington eine ganz eigene Nische zurecht gelegt, hat mit Isobel Campbell ein melancholisches Duett hingelegt, um solo eher an das Frühwerk Nick Caves anzuknüpfen. Vor allem aber ist Mark Lanegan ungeheuer fleißig. Bald erscheint sein 12. Solo-Album „Straight Songs of Sorrow“.