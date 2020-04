Besser spät als nie Lucinda Williams

Die Sängerin aus Louisiana war schon 45 und schon seit 20 Jahren im Geschäft, als ihr mit dem Album „Car Wheels on a Gravel Road“ 1998 der Durchbruch gelang. Nun geht sie auf die 70 zu, ist aber ein eingeführter und hoc geachteter Name im Singer/Songwriter-Business. Und sie ist unermüdlich. Bald erscheint ihr 15. Album „Good Souls Better Angels“.