Together again Kings of Convenience

Erlend Øye and Eirik Glambek Bøe sind wieder vereint, zumindest für ein viertes Studio-Album, das „Peace of Love“ heißen wird. Nach 12 Jahren Pause versuchen sie es ein weiteres Mal. Øye war mit seiner Band „Whitest Boy Alive“ zwischenzeitlich recht erfolgreich, Bøes Band der letzten Jahre hieß Kommode und dürfte nur bei wenigen eine Glocke läuten. Nun gilt also erstmal wieder: „Quiet is the new Loud (again)“.