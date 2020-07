Musik aus der Vierten Welt Jon Hassell

Bereits in den 70er Jahren revolutionierte der 1937 geborene Amerikaner das Trompeten-Spiel durch die Verwendung diverser Effekte. Anfang der 80er wurde Brian Eno auf ihn aufmerksam, und seitdem hat der Musiker zu einem unverwechselbaren Stil gefunden, den er "Fourth World Music" nennt. Nun erscheint ein neues Album namens "Seeing through Sound".