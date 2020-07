Superego Jarvis Cocker

Offiziell ist "Beyond the Pale" nicht das neue Solo-Album von Jarvis Cocker, sondern das Debut seiner neuen Band Jarv Is... Aber vielleicht liegt's einfach an der Vorliebe des Ex-Pulp-Sängers am Bandkonzept. Aber machen wir uns nichts vor: Kaum jemand steht ein Ego so gut wie dem Mann aus Sheffield.