Kollektiv und multimedial Godspeed You! Black Emperor

Tatsächlich gibt es noch funktionierende Kollektive wie dieses seit 1994 funktionierende Multimedia-Projekt aus Montreal mit Schwerpunkt Musik. Dass an ihren Auftritten nicht nur Musiker mitwirken, macht sie so eindrucksvoll. Und auch die Songs selbst sind an keine Konventionen gebunden, sondern ufern gern auch einmal über die 20-Minuten-Grenze aus. Man darf gespannt sein auf „G_d's Pee AT STATE'S END!“, das neue Album.