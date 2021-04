Aufstieg in die A-Liga Danger Dan

Auch wenn die Antilopen Gang schon Nummer eins in den Charts war, so bringt erst der Song und das Album „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ Daniel Pongratz in die Oberliga der bundesdeutschen Prominenz. Denn die Antilopen – das ist immer noch HipHop und damit nicht ganz ernst zu nehmender Jugendkram. Aber ein Klavieralbum im Stile eines Georg Kreisler – da horchen auch die konservativsten Feuilletons erstmals richtig auf.