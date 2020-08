Miss Corona 2020 Angel Olsen

Jetzt kommen sie in immer höherer Frequenz: Die Corona-Alben. Anfang des Jahres spielte die Amerikanerin noch in den Münchner Kammerspielen und scherzte darüber, sich das Virus eingegangen zu haben. Längst hat sie inzwischen den neuen Schlamassel erkannt und zuhause in Album namens „Whole new Mess“ aufgenommen, das Ende August erscheint.