Neues aus dem Jenseits Alan Vega

Ende der 70er revolutionierte der New Yorker Sänger mit Martin Rev, seinem Partner an den Keyboards, die Popmusik. Denn Suicide war das allererste Modell Sänger plus Elektroniker, das in den kommenden Jahrzehnten zum Standardmodell werden sollte. Suicide jedoch standen noch ganz in der Tradition des Rock and Roll, was die späteren Solo-Alben Vegas beweisen. 2016 starb die von Drogen gebeutelte Legende, Bald gibt’s trotzdem neues, weil bislang Unveröffentlichtes von ihm auf dem Album „Mutator“.