Jazz is alive Adrian Younge

„Jazz is dead“ heißt die Reihe mit Alben diverser alter und junger Jazz-Helden und – Heldinnen, die der 42jährige Kalifornier zusammen mit Ali Shaheed Muhammad seit ein paar Jahren herausgibt. Young ist aber nicht nur Musiker und Kurator, sondern auch Plattenproduzent (Bilal, Souls of Mischief) und Betreiber eines Vinyl-Plattenladens in LA. Jetzt kommt sein multimediales Werk „The American Negro“ heraus, das neben Musik auch einen Podcast und einen Kurzfilm einschließt.