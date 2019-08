Steckbrief des Monats Bewirb Dich

Einzige Vorrausetzung: Du bist/ Ihr seid nicht professionell unterwegs. Jedes Ensemble kann durch „Onlinevoting“ einen Monat lang Stimmen sammeln. Am Ende des Jahres wird gezählt - dem Jahressieger winkt eine Produktion in den Studios des Bayerischen Rundfunks.



Bewirb dich/ Bewerbt euch mit zwei aussagekräftigen Aufnahmen unter:

musikfuerbayern@br.de

Verratet uns in 3-4 kurzen Sätzen:

- wer seid Ihr?

- was wollt Ihr mit Eurer Musik erzählen?

- was macht Ihr, wenn Ihr die Instrumente nicht in der Hand habt?

Datenschutzrechtliche Hinweise:

