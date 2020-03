Kommentar Kein Applaus mehr ... Wie sehr fehlt Kultur?

Nicht hunderte, nein, tausende Veranstaltungen wurden in den letzten Wochen abgesagt, und wir wissen nicht wirklich, wie viele noch! auf der Kippe stehen. Konzerte, auf die man sich monatelang intensiv vorbereitet hat und jetzt wie eine Seifenblase zerplatzt sind. Da ist Vorfreude und Lust einer tiefen Enttäuschung, Unsicherheit und Ohnmacht gewichen. Und das gleichermaßen bei denen, die andere mit ihrer Musik erreichen wollen und die dieses Tun mit einem besonderen Glücksgefühl erfüllt, als auch bei denen, die diese emotionalen Höhenflüge als Zuhörer erleben dürfen und davon ja auch eine Zeit lang zehren.

Die Macher auf der einen, die Rezipienten auf der anderen Seite, beide haben es plötzlich mit einem „Blues“ zu tun, den es in der Tat seit 75 Jahren, seit dem Ende des 2. WK., in diesem Ausmaß nicht mehr gegeben hat.

Und natürlich hoffen wir, dass es bald wieder weitergehen kann und das eine oder andere Event ja auch nachgeholt wird. Doch, wenn nicht?

Werden wir das kulturelle Überangebot tatsächlich vermissen, so wie es in Jahren und Jahrzehnten zu einem amorphen Riesenhaufen angewachsen ist,

als ein marktbestimmtes Sammelsurium, das, im Ganzen betrachtet, mehr Einfalt als Vielfalt bietet und uns nicht selten auch deshalb, wie auch sonst in unserem völlig überfrachteten Alltagsleben, zu bisweilen recht wahllosen, gedankenlosen, stromlinienförmigen Mainstream-Konsumenten degradiert hat.

Die gegenwärtige Corona-Krise mit all ihren Entbehrungen macht uns hoffentlich auch in dieser Hinsicht nachdenklich und wird am Ende hoffentlich auch hier unseren Blick für das Wesentliche wieder geschärft haben.