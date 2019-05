Jodelmania Die Geschichte des Jodelns

War es ein einsame Sennerin, die ihre Sehnsüchte und Empfindungen ausdrücken wollte? Oder doch ein Bauer, der auf der Alm in Not geraten war und um Hilfe rief? Das neue Buch von Christoph Wagner liefert Antworten.

Nun wer, wo, was, warum und wieso im Alpenraum zuerst gejodelt hat. Das lässt sich heute natürlich nicht mehr vollständig rekonstruieren. Sicher ist, der Stimmumschlag, das „Jodeln“, ist lauter und durchdringender, als ein normaler Ruf.

In Zeiten ohne Handy, Walkie-Talkie und Megafon essentiell, um sich auch über große Entfernungen in unübersichtlichem oder unwegsamem Gelände zu verständigen, oder einen SOS-Ruf abzusetzen. Vermutlich auch deswegen ist das Jodeln im Alpenraum aufgekommen - und auch in vielen anderen Regionen dieser Erde, bei den afrikanischen Pygmäen, den Eskimos, im Kaukasus, und und und…

Der Allgäuer Historiker und Musikjournalist Christoph Wagner hat die Geschichte des Jodelns untersucht und in seinem neuen Buch Jodelmania zusammengefasst. Franziskus Büscher hat sich mit dem ehemaligen Dorfschullehrer unterhalten.

Das Buch Jodelmania ist im Kunstmann Verlag erschienen und kostet 22 €.