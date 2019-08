Musik für Bayern Die Neuentdeckungen 2018 auf einer Bühne

Sie haben abgestimmt: Die Band Saltyskin hat den Steckbrief des Jahres 2018 gewonnen. Am 2. Februar tritt sie gemeinsam mit den zweit- und drittplatzierten Künstlern Fabian Scheuerlein und tonART in der Kulturwerkstatt in Olching auf.