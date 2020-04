Ein Überblick Corona-Hilfen für Kulturschaffende

Musiker, Schauspieler, Kabarettisten und andere Kulturschaffende haben es in der Corona-Krise besonders schwer: Sie können faktisch ihren Beruf nicht mehr ausüben. Wer nicht an einem Theater oder in einem Orchester fest angestellt ist, der ist finanziell völlig auf sich allein gestellt. Es gibt zwar jede Menge Hilfen, aber das Förder-Dickicht ist unübersichtlich und kompliziert. Staat, Stiftungen, Gewerkschaften, Versicherungen, Berufsverbände – alle wollen helfen, aber alle haben unterschiedliche Bedingungen, Fristen, Voraussetzungen und Antragsverfahren. Wir wollen eine Übersicht geben:

Der wichtigste Fördertopf

Vor knapp zwei Wochen gab Ministerpräsident Söder bekannt: Alle frei beruflichen Künstler sollen 1.000 Euro monatliches Grundeinkommen erhalten. Das gilt vorerst für drei Monate. Die ursprünglich beschlossenen Corona-Hilfen für Selbständige können nur für Betriebsausgaben wie gewerbliche Mieten oder Leasingraten genutzt werden. Freie Musiker und Schauspieler haben aber kaum Betriebskosten und waren leer ausgegangen. Er finde es nicht richtig, nur Hartz4 als Alternative anzubieten, sagte Söder. Das Grundeinkommen erhalten alle, die in der Künstlersozialkasse versichert sind. Das sind laut Freistaat etwa 30.000 freiberufliche Künstlerinnen und Künstler. Nähere Infos gibt’s auf der Homepage des Bayerischen Ministeriums für Wissenschaft und Kunst.

Spenden- und Benefizaktionen

Eine Lesung, ein Theaterstück, ein Konzert oder ein Film: Jeden Tag gibt‘s auf der Seite der „Kulturretter“ aus München Programm. Die Idee: Künstler stellen ihren Beitrag auf der Streaming-Plattform zur Verfügung und bekommen dafür Spendengelder von den Nutzern, also vom Publikum. Die Künstler verpflichten sich ihrerseits, die Spendengelder an brachliegende Kulturorte und notleidende Künstler weiter zu verteilen. Ähnlich funktioniert die Seite „united we stream“, die unter anderem in Zusammenarbeit mit arte entstanden ist. Sie will vor allem die Club-Szene unterstützen. Jeden Abend gibt’s „House“-Atmosphäre für zuhause. Die Spenden gehen an geschlossene Clubs und Künstler. Auch die Stadt Nürnberg sammelt Spenden. Das neu ins Leben gerufene „Bündnis für Kultur“ will Kulturschaffende unterstützen, die in eine existenzielle Notlage geraten sind. Die Sparkasse hat einen finanziellen Spenden-Grundstock gelegt. Bürgerinnen und Bürger können unter „gut-für-nürnberg.de“ spenden.

Versicherungen, Stiftungen und Verwertungsgesellschaften helfen

Das Elinor-network, eine Art alternative Versicherungsgesellschaft, hat eine Kunstnothilfe auf die Beine gestellt. Sie zahlt bis zu 1.000 Euro Unterstützung an freie Kunst- und Kulturschaffende aus. Dies solle kein „nice to have“ für Künstler oder eine Absicherung für geplatzte Projekte sein, heißt es auf dem Antragsformular, sondern eine Hilfe zum Leben. Auch die Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutz und die Gema leisten Hilfe, allerdings weniger durch Spenden, sondern vor allem durch Vorschüsse, die leistungsberechtigte Künstler in Anspruch nehmen können. Stiftungen wie die Deutsche Orchesterstiftung oder die Sängerhilfe haben ihre Spendengelder schon ausgeschüttet. Sie nehmen erst wieder Anträge an, wenn neue Spenden eingehen.

Schnell und unbürokratisch

…hilft zum Beispiel die „Initiative Musik“. Das Förderbüro, das sich unter anderem durch das Bundeswirtschaftsministerium und die Gema finanziert, bietet allen Musikern Hilfe an, die mindestens fünf Auftritte absagen mussten. Sie können einmalig 1.000 Euro beantragen. Der Antrag ist unkompliziert. Screenshots oder der Email-Verkehr mit dem Veranstalter reichen, um die ausgefallenen Konzerte nachzuweisen. Dazu ein kurzes Anschreiben zur Person, warum man die Hilfe benötigt und wofür.