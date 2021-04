Tagebuch einer Dame Literarische Zensur in der Prinzregentenzeit

"Pah! Er will mich ja nicht anders haben als treulos. Ich reize ihn. Ich stimuliere ihn, wie seine Zigarren. Er will ja meinen stets wachen Widerstand haben. Was küsste er mich sonst auf den Nacken, wo er doch weiß, dass dann das Tier in mir los wird … Und ich brauche den steten Kampf gegen ihn ebenfalls. Unsere Körper aber, wie wachsen sie schön zusammen."

"Eine, mit einer 'Hetärennatur' begabte Dame der Gesellschaft"

Am 6. September 1907 stellt die Polizeidirektion München "mit dem ergebensten Ersuchen um strafrechtliche Würdigung" beim Staatsanwalt am Landgericht München einen Antrag. Es soll schnellstens ein Buch beschlagnahmt werden, bevor es in den Schaufenstern der Buchhandlungen ausliege und weite Verbreitung in der Bevölkerung finde. Der Titel des verwerflichen Werks: "Tagebuch einer Dame". Der Autor blieb zunächst anonym, aber das Schriftwerk hatte es in sich. Die bayerische Polizei befürchtete jedenfalls, dass darin "Schicksale einer, mit einer 'Hetärennatur' begabten Dame der Gesellschaft geschildert" werden. Und noch dazu sei es ein Schlüsselroman, in den höhere und höchste Kreise verwickelt sein könnten.

Die Urfassung des "Tagebuches" stammt von Elfriede Meinhold

Dem Antrag wird stattgegeben. Der Münchner Piper Verlag und diverse Buchhandlungen in ganz Deutschland werden durchsucht und "gereinigt". 102 Exemplare werden allein in München eingezogen, noch mehr in Leipzig. - Eine Zensurgeschichte, wie sie in der Prinzregentenzeit an der Tagesordnung ist. Auch Autoren wie Oskar Panizza oder Max Halbe wurden damals zensiert. - Zum Jahreswechsel 1907/08 tauchen wieder Exemplare des inkriminierten "Tagebuchs einer Dame" auf, und die Polizei versucht dem Verlag nachzuweisen, dass dieser trotz Verbotes das Buch weiter vertreibe. Die Behörden beginnen zu recherchieren und dokumentieren ihre Ergebnisse im reinsten Bürokratendeutsch jener Zeit. Die Identität des Autors wird ermittelt: Die ursprüngliche Fassung des "Tagebuches" stammt von der Schriftstellerin Elfriede Meinhold, die in Münchner Bohème- und Künstlerkreisen verkehrte. Nach ihrem Tod im November 1906 will ihr älterer Bruder, Hauptmann a. D. Meinhold in Dresden-Trachau das vorgefundene Manuskript vernichtet haben. Doch irgendwie scheint eine Abschrift in Umlauf gekommen zu sein.