Soraya in München Die Kaiserin auf dem Westfriedhof

"Der 'St.-James-Club' stellte in Münchens alles in den Schatten, was sich in den 60er und 70er-Jahren Nachtlokal schimpfte. In das prickelnde Reizgebiet tauchte eines Tages Gunter Sachs ein. Am Arm hielt er niemand geringeren als Ex-Kaiserin Soraya. Ein paar Wochen dauerte der heiße Flirt. Aber aus Liebelei wurde keine Liebe: Die Beziehung löste sich nach einem Vierteljahr in Wohlgefallen auf."