Schmellers Tagebücher Johann Andreas Schmellers Jugend

Kindheit in Rimberg bei Pfaffenhofen

Ein helles aber kompliziertes Bürschlein, der kleine Schmeller (geboren 1785 in Tirschenreuth in der Oberpfalz), den wir als den großen Sprachforscher kennen und als Verfasser des "Bairischen Wörterbuchs". Als verlässlicher, vorurteilsfreier, kritischer und selbstkritischer Zeitzeuge hat er von seinem 16. Geburtstag an zeitlebens Tagebuch geführt, hat darin auch seine Jugenderlebnisse festgehalten und die Erinnerungen an die karge aber behütete Kindheit in Rimberg bei Pfaffenhofen. Das Lesen, Schreiben, Rechnen hatte ihm - ungewöhnlich genug - der Vater beigebracht, ein einfacher Korbflechter.