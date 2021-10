Franziska zu Reventlow Die Gräfin und Bohdan von Suchocki

"Mit ihm tanzen ist wirklich schöner Wahnsinn ..."

Das von Franziska zu Reventlow (1904) gemalte Bild Bohdan von Suchockis

Im Fasching 1903 verliebte sie sich in Bohdan von Suchocki, der immer als Krieger mit Schwert und Panzerhemd auftrat: "Tanz mit Such, ich wieder Griechin, er Panzer. Mit ihm tanzen ist wirklich schöner Wahnsinn ..." Ihre Liebesbeziehung ist stürmisch und zärtlich und hält länger als Reventlows andere Affären. Der Briefwechsel zwischen beiden erstreckt sich von 1903 bis 1909, als Suchocki unglücklich und elend in Amerika sitzt und kein Geld zusammenbringt, um wieder nach München zu kommen. Es sind Liebesbriefe, die ihren Charme aus der sehr ungeschützten Sprache beziehen - Bohdan von Suchocki ist für Franziska zu Reventlow kein intellektueller Gesprächspartner, aber einer, dem sie rückhaltlos ihre Stimmungen, Nöte und ihre Sehnsucht anvertrauen kann. Er ist der Gegenpol zu den überspannten Kosmikern, die in dieser Zeit gerade ihren großen Krach inszenieren, und er ist es, mit dem sie zusammen mit Franz Hessel in das später berühmt gewordene "Eckhaus" in der Schwabinger Kaulbachstraße zieht, große Bergwanderungen in Oberbayern unternimmt und nach Italien reist, um dort das gemeinsame Kind zur Welt zu bringen.