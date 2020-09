Murnau in Murnau Wie ein Filmregisseur zu seinem Namen kam

Friedrich Wilhelm Murnau, der Regisseur des weltberühmten Stummfilmklassikers "Nosferatu" hieß in Wahrheit Friedrich Wilhelm Plumpe. Hören Sie in unserem Feature zum 125. Geburtstag des "Revolutionärs hinter der Kamera" eine Sendung von Elisabeth Tworek über Leben und Werk des Mannes, der sich nach dem Ort Murnau am Staffelsee benannte.

"Mit diesem Ort verbindet mich eine wichtige Phase meines Daseins, meiner Karriere, meines Lebens, kann man sagen." (F. W. Murnau)

So begründete der Filmregisseur Wilhelm Friedrich Murnau der Schauspielerin Camilla Horn gegenüber, warum er nicht länger Wilhelm Friedrich Plumpe heißen wollte, sondern Murnau zu seinem Pseudonym wählte. Der neue Name ermöglichte ihm, sich eine eigene Identität aufzubauen, jenseits der restriktiven Zukunftspläne seines Vaters, eines geschäftstüchtigen Tuchfabrikanten aus Wuppertal. Unter falschem Namen konnte er heimlich die Schauspielschule besuchen, ein Liebesleben seiner Wahl führen und die ersten Theaterrollen übernehmen.

Weltberühmte Stummfilme von epochaler Bedeutung

Ausschnitt aus Murnaus Film "Nosferatu" ( 1922)

Innerhalb kurzer Zeit entstanden dann in den 20er Jahren so weltberühmte Stummfilme wie "Nosferatu", "Der letzte Mann", "Faust", "Sunrise", allesamt von filmhistorisch epochaler Bedeutung. Mehr oder weniger unbewußt machte Friedrich Wilhelm Murnau damit den kleinen Marktflecken im oberbayerischen Voralpenland, etwa 70 km südlich von München entfernt, weltweit bekannt.

Franz Marc kam häufig zu Besuch ...

Nicht nur F. W. Murnau ist mit dem Ort eng verbunden. Auch Wassily Kandinsky und Gabriele Münter lebten von 1908 bis 1914 in einem kleinen Landhaus am Ortsrand, bei den Einheimischen bis heute "Russenhaus" genannt. Häufig bekamen sie Besuch vom Malerfreund Franz Marc aus dem nahegelegenen Sindelsdorf. Der wiederum war eng befreundet mit Else Lasker-Schüler, die F. W. Plumpe alias F. W. Murnau durch den Dichter Hans Ehrenbaum-Degele kannte. Else Lasker-Schüler, die expressionistische Dichterin, und F. W. Murnau, der spätere Meister des expressionistischen Films, schrieben sich viele Briefe, ihm widmete sie das Gedicht "Wir drei".

Das "Russenhaus" in Murnau Das Münter-Haus in Murnau, auch "Russenhaus" genannt Die Maler des "Blauen Reiter" stammten zum Teil aus Rußland und hatten bereits in Holland, Tunesien, Italien und Frankreich ihre Malstudien betrieben, bevor sie fast zeitgleich mit Emanuel von Seidl die Landschaft um Murnau entdeckten. Auch sie suchen nach dem einfachen Leben im Einklang mit der Natur, auch sie greifen in ihrem künstlerischen Schaffen auf die bäuerlichen Volkskunst zurück. Doch ganz anders als die Künstler um Emanuel von Seidl suchen sie nach neuen Wegen in der Kunst.



Das Zusammentreffen dieser außergewöhnlich begabten Maler mit der ungewöhnlichen Schönheit der Murnauer Landschaft ist in entscheidendem Maße für den Durchbruch ihrer revolutionären neuen Kunst zu Beginn des 20. Jahrhunderts verantwortlich. Die bizarren Formen und die Weite der Moor- Landschaft, die klaren Farben an Föhntagen und das intensive Licht, das die Konturen der Berge ganz scharf zeichnet, ziehen sie an.



Gabriele Münther und Wassily Kandinsky gefällt der kleine Marktflecken so gut, daß sie dort ein Landhaus kaufen, das die Einheimischen heute noch "Russenhaus" nennen.

"Kurort mit Stahlbad, in herrlicher Vorgebirgslandschaft"

Elisabeth Tworek schildert, was den jungen Schauspieler zum neuen Namen inspirierte, was ihn mit dem "Kurort mit Stahlbad, in herrlicher Vorgebirgslandschaft" verband. Aber auch, warum Murnau der Kristallisationspunkt der Moderne in Malerei, Literatur und Film war - und was den Marktflecken gerade dazu prädestinierte.