"Bye-bye, Busby Babes" Manchester United und das Flugunglück 1958

Schon am 19. Februar 1958, also knapp zwei Wochen nach der Katastrophe, fand im Old Trafford Stadion in Manchester mit einer eilig zusammengewürfelten Mannschaft das erste Fußballspiel nach dem Unglück in München statt. Manchester gewann mit 3:0 Toren. Mit dabei waren Harry Gregg und Bill Foulkes. Die anderen überlebenden Fußballer waren noch nicht einsatzfähig. Zwei Tage später erlag Duncan Edwards, der Star der Busby Babes, in München seinen schweren Verletzungen.



Bald darauf fand erstmals die beleidigende Abkürzung "ManU" Eingang in den englischen Sprachgebrauch. Die Gegner hatten sich einen Spottvers ausgedacht, um United und den verstorbenen Duncan Edwards zu verhöhnen.



"Duncan Edwards is manure, rotting in his grave, Man U are manure, rotting in your grave."



Der verstorbene Duncan Edwards verrotte in seinem Grab, heißt es in dem Vers. Edwards wurde als "Dung", als "Mist" bezeichnet. Denn genau das bedeutet "manure".