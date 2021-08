Ludwig II. im Sommerradio Klaus Manns Novelle um den Tod Ludwigs II.

Klaus Mann (1906 - 1949) machte als Vertreter der „jüngsten Generation“ europäischer Intellektueller bis 1933 mit Essays, Theaterstücken and Prosaarbeiten auf sich aufmerksam. Bekannt ist er heute als Autor der in den Exiljahren verfassten Romane „Mephisto” und „Der Vulkan”.

Das Drama des verhinderten Künstlers

Geboren in München als Sohn des Schriftstellers Thomas Mann, verbrachte er seine Kindheit und Jugend in Bayern. In den Exiljahren verklärte er die Erinnerungen an diese Zeit. Angeregt durch die Lektüre einer Biographie König Ludwigs II., schrieb Klaus Mann im Sommer 1937 die Novelle „Vergittertes Fenster”. Seit 1934 aus Deutschland ausgebürgert, setzte er sich in der Schweiz mit der beliebtesten königlichen Kriminalgeschichte Süddeutschlands auseinander: Als erster wies er auf das Drama des verhinderten Künstlers hin.