Pferde für den Krieg Das vergessene Hippodrom von Benediktbeuern

"Nach der Säkularisation 1803 hat der Staat den ganzen Waldbesitz des Klosters für sich in Anspruch genommen und hat dann 1839 diesen ganzen Waldbesitz markiert mit 'KW'-Steinen, also immer ein Stein mit 'KW' ('Königlicher Wald') und einer fortlaufenden Nummer da drunter. Was ich nicht wusste, was das 'MF' heißt. Und da hab ich dann rumgeforscht und dann erfuhr ich, das heißt 'Militärfohlenhof, Remontedepot'."