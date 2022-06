Fredl Fesl Geburtstag Der König von Bairisch-Absurdistan

"Dann hab I mehrere Ärzte aufgsuacht und die haben alles untersuacht. Aber auf Parkinson ist koana komma. Und dann hab i mal einen Film gesehen mit dem Muhamad Ali, dem Boxer. Und dann hamms halt die Symptome alle zoagt an ihm, und dann hab ich mir gedacht: Mensch, des is ja genau wie bei mir. Da pendelt auch der Arm nicht mit beim Gehen. Und viele so Sachen. Und dann bin ich zum Spezialisten in München und der hat mich dann untersucht - eine Stunde lang. Und hat mir gesagt: Ja, Sie haben Parkinson."

Morbus Parkinson - Schüttellähmung hat man früher dazu gesagt

Parkinson ist eine neurodegenerative Erkrankung

Heute leiden in Deutschland an die 300.000 Menschen an Parkinson. Weltweit sind es über vier Millionen. Parkinson ist eine neurodegenerative Erkrankung, bei der bestimmte Nervenzellen im Mittelhirn langsam absterben. Dadurch wird zu wenig Botenstoff Dopamin produziert, was zu Bewegungsstörungen führt. Bei manchen Erkrankten kommt es zum Tremor, zum Muskelzittern. Andere überfällt von einer Sekunde auf die andere der Rigor, die Muskelstarre. So ist es bei Fredl Fesl. Er muss alle vier Stunden - egal ob Tag oder Nacht - seine Medikamente einnehmen.



Parkinson hat man bei Fredl Fesl diagnostiziert, als er gerade 50 wurde. 2017 wurde er 70. Seine Krankheit hatte also auch einen runden Geburtstag. Zwanzig Jahre Parkinson. Eine lange Zeit, mit einem ungeladenen Gast. Aber anfreunden, sagte Fredl damals, konnte er sich bisher mit ihm nicht.