Christian Barthelmess Ein Franke als Fotoreporter in Wilden Westen

Während seiner Militärzeit legte Christian Barthelmess sich bald auch ein für die damalige Zeit höchst ungewöhnliches Hobby zu und baute es schließlich zum regelrechten Zweitberuf aus: die Fotografie. Heute kann man sich kaum mehr vorstellen, was daran ungewöhnlich sein soll. Aber zu Barthelmess’ Zeiten fotografierte man noch nicht mit handlichen Digitalkameras, sondern mit riesigen Holzkisten, die wegen ihres Gewichtes und der ewig langen Belichtungszeiten grundsätzlich auf ein massives Stativ geschraubt werden mussten. Deshalb betrieben die wenigen Fotografen, die es gab, ihr Handwerk in aller Regel in einem Studio. Christian Barthelmess aber schleppte den sperrigen Fotokasten am liebsten ins Freie, um Außenaufnahmen zu machen. Ein Vorhaben, das um so verrückter erschien, als es auch noch keine flexiblen Filme gab, sondern nur lichtempfindlich beschichtete Glasplatten, was die Freilichtfotografie zusätzlich erschwerte. Barthelmess transportierte die leicht zerbrechlichen Negativträger einfach in Hafersäcken übers Land.